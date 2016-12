Enogastronomia: a San Lorenzo in Campo si gusta il Natale

San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino, domenica 20 dicembre dà appuntamento a tutti gli appassionati di cose buone per "Gustando il Natale", la bella manifestazione pre natalizia con mercatini, prodotti enogastronomici, idee regalo, musica, animazione e iniziative per i bambini.

La manifestazione, realizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con Pro Loco, Avis e Auser, dopo il grande successo riscosso l'anno scorso, ripropne la rassegna di prodotti tipici locali: dolci, in particolare al farro, come il “farrettone”, vini, visciola, bruschette, polenta, castagne e vin brulè, olio e miele. Chi acquisterà o degusterà prodotti nel 50% degli esercizi commerciali o stand con una coccarda rossa, avrà in omaggio un piatto di polenta e un bicchiere di vino rosso. Altra interessante e simpatica novità è "Gustando il Natale in bicicletta", passeggiata a pedali con Babbo Natale lungo un sentiero di dolcezze, prelibatezze e tante sorprese. Tante le iniziative per i più piccoli: Babbo Natale a cavallo, Babbo Natale Clown, animazione itinerante per le vie del paese, Babbo Natale sotto l'albero con tanti regali per i bambini.



Ragazzini ancora protagonisti nei concerti della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale al teatro "Tiberini", il 20 dicembre alle 21. Info: www.comune.sanlorenzoincampo.pu.it.