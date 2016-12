Empoli: mattoncini di festa con Ludicomix

La manifestazione, realizzata in collaborazione con il Comune di Empoli, l'Associazione Culturale Ludicomix e ItLUG - Italian LEGO User Group, punta a bissare il successo della passata edizione, quando ha coinvolto almeno 40mila persone. Nello scorso anno gli ideatori e organizzatori delle due manifestazioni ludiche più importanti di Empoli, “Ludicomix” e “Mattoncini a Palazzo”, avevano lasciato il Palazzo delle Esposizioni per coprire l’intero centro storico della città: da qui il nuovo nome all’evento: Ludicomix Bricks & Kids (mattoncini e bambini) ampliando l’offerta e il target a cui è rivolta la kermesse.



L’edizione 2016 rafforza la presenza in tutto il “Giro di Empoli”, confermando tutte le location e allargando i suoi confini: da un lato rioccupa lo spazio del Palazzo delle Esposizioni, dall’altra conquista la metà di piazza Antonio Gramsci. Il "Giro d’Empoli" trasforma insomma la città in un unico e colorato teatro, il cui palcoscenico abbraccia tanti luoghi pubblici tra cui quattro grandi piazze che ospitano tensostrutture e gazebo-stand: piazza della Vittoria, piazza Farinata degli Uberti, piazza Gramsci e piazza del Popolo. Lo stesso vale per alcuni importanti edifici, complessi storici e scorci, tra cui Chiostro degli Agostiniani, Teatro il Momento, Palazzo delle Esposizioni, Palazzo Pretorio, Cinema La Perla, Vicolo dei Frati.



Il programma è ricco di ospiti, eventi, incontri, costruzioni di mattoncini, mostre e concorsi in un week-end di gioco, divertimento e cultura ludica con iniziative sempre di maggior richiamo, anche turistico, per la gioia di bambini e ragazzi, intere famiglie, semplici cittadini che vedranno le loro strade colorarsi e animarsi da strani e curiosi personaggi.



AREE DELLA MANIFESTAZIONE - La Lego, elemento nuovo e caratterizzante di questa manifestazione, presidia piazza Gramsci con i suoi mattoncini: sono in programma laboratori di robotica, il famoso concorso dei bambini e un’iniziativa all’insegna della solidarietà. la tensotruttura in questa grande piazza accoglie i migliori diorami degli appassionati LEGO®, gli stand commerciali e l'area "pick and build". Palazzo delle Esposizioni in Piazza Guido Guerra, ospita giochi e videogiochi con tornei, aree demo e stand commerciali. Palazzo Pretorio ospita al primo piano LEGO® Empoli Young con i diorami LEGO realizzati dai ragazzi empolesi.



In piazza del Popolo viene invece allestita la prima mostra espositiva vintage anni '70/'80, con la mostra mercato ad accesso libero dedicata all’usato ed al collezionismo, con fumetti, libri, vinili e modernariato. Piazza della Vittoria - Fumetti e Gadgets. Le due tensostrutture poste all'interno di Piazza della Vittoria ospitano la parte commerciale che è sempre stata l'anima di Ludicomix.

Lo spazio del Teatro Il Momento è riservato ai Cosplay e alle loro associazioni. E' presente anche un'area dedicata al punto foto, guardaroba e camerini.

Il Chiostro degli Agostiniani raccoglie artisti, mostre e workshop, con gli autori, gli ospiti e le scuole di disegno. Nel loggiato, le attività delle associazioni e le mostre.

Lo spazio dedicato ai bambini è in Piazza Farinata degli Uberti, con Kids e Ludibimbi,



Il biglietto intero costa 7 euro, il ridotto 5 euro (bambini da 9 a 14 anni e Cosplayer che si presentano già in costume). Ingresso omaggio per bambini fino a 8 anni se accompagnati all'interno da un adulto. E' possibile acquistare in prevendita online il solo biglietto intero ad un prezzo promozionale.



Informazioni sul sito: http://ludicomix.it.