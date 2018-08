Emilia Romagna locomotiva d’Italia nel nome di Pellegrino Artusi

Da Rimini a Piacenza , passando per Bologna e naturalmente Forlimpopoli: parte dall’ Emilia Romagna il gran tour della Notte Bianca del Cibo Italiano che il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo in accordo con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali hanno proclamato per sabato 4 agosto nell’ Anno del Cibo Italiano. Obiettivo: valorizzare il patrimonio enogastronomico nazionale dedicando l'evento a Pellegrino Artusi nel giorno della sua nascita, un tributo che riconosce ed esalta il ruolo del celeberrimo autore de "La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene", quindi testimonial perfetto per questa Notte Bianca .

Sono tanti gli eventi previsti nella Notte Bianca in Emilia Romagna: eccone alcuni.



A Forlimpopoli sotto la Rocca al calar del sole i sommelier Ais in alta uniforme presenteranno i migliori vini di tutta la regione nella terza tappa estiva di Tramonto DiVino il road show del gusto che promuove gli abbinamenti vino-cibo territoriali con i Consorzi dei prodotti a marchio DOP e IGP e poi la cena sotto le stelle, show cooking e laboratori didattici in collaborazione con i Musei del Gusto, mostre d’arte e musica dal vivo.



Al Grand Hotel di Rimini, si celebrerà Artusi con ricette del manuale preparate dallo chef Claudio Di Bernardo, dimostrazioni di pasta tirata a mano dalle Mariette e una mostra di disegni sul cibo realizzati dall'altro grande maestro romagnolo, Federico Fellini.



A FICO Eataly World, il Parco del Cibo più grande del mondo a Bologna, la notte bianca del cibo italiano verrà dedicata a Pellegrino Artusi. Sabato 4 e domenica 5 agosto nei punti ristoro di FICO si potranno assaggiare ricette tratte dal manuale artusiano, sarà possibile visitare la mostra “100-120-150 Pellegrino Artusi e l’unità italiana in cucina”, assistere a dimostrazioni, eventi e show-cooking e partecipare allo speciale ‘Aperitivo con delitto’ a cura di Bottega Finzioni dal libro ‘Brividi a cena. Misteri e manicaretti con Pellegrino Artusi’ (ed. Loggione).



Destinazione Emilia organizzerà sul territorio manifestazioni a tema come ‘Notturni stellati omaggiano la cucina dell’Artusi’, visite guidate, degustazioni, cene con menu a base di piatti dal ricettario artusiano e show cooking: protagonisti i suggestivi Castello Pallavicino di Varano (PR) , Castello di Gropparello (PC) Castello di Bianello (Quattro Castella, RE) , Castello di Sarzano (Casina, RE) , Casa del Correggio (Borgovecchio, RE ) e Agriturismo Il Cavazzone (Viano, RE).



Da Forlimpopoli si partirà per visite guidate, degustazioni di vini, cene con menu a base di piatti dal ricettario artusiano, prodotti tipici: sono i protagonisti delle iniziative proposte dalla Destinazione Romagna dove "osterie diffuse" ricorderanno Artusi, tra i lidi Ferraresi e le colline Ravennate, tra i dolci pendii e le rocche ed i borghi di Forlì-Cesena e Rimini, a Bertinoro il primo agosto il jazz incontra il vino di Romagna, a Cesenatico vino e Mariette il 3 agosto, il 4 a Coriano l'intero paese dedica cene a tema, a Mercato Saraceno nella notte 2018 anno del cibo italiano dei saraceni, lo spettacolo accompagna il cibo di Romagna, a Comacchio Al Giardino del Museo Delta Antico, e per il centro storico è festa tra cibi e vini del territorio, musica jazz, soul and blues e letture musicali per i più piccoli, a Voghiera il 5 sarà protagonista l'aglio nelle ricette di Artusi, a Bagno di Romagna il 10 agosto le vie del centro storico ospiteranno una suggestiva cena dove i commensali indosseranno abiti bianchi per omaggiare il grande maestro.



Per informazioni:

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/

www.winefoodemiliaromagna.com