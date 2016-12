Easy Fish: quando il mare è... di stelle

12:02 - Sabato 9 (dalle 10.30 alle 20.00) e domenica 10 maggio (dalle 10.30 alle 19.00) la Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro si prepara ad accogliere la prima edizione di “Easy Fish, il festival del Pesce Dell’Alto Adriatico”. Un debutto in grande stile, tenuto a battesimo da chef stellati e di fama internazionale.

L'evento, organizzato dalla Società d’Area Lignano Sabbiadoro Gestioni, nasce con l'obiettivo di far riscoprire, apprezzare e omaggiare il prodotto simbolo di questa terra: il pesce. Una manifestazione definita "easy" proprio perchè accessibile, semplice da raggiungere e da gustare. Due giorni fitti di appuntamenti durante i quali su un palco centrale si alternernano i brillanti show cooking guidati dall’energica conduzione di Fabrizio Nonis, giornalista, scrittore, presentatore e autore televisivo. Le grandi sale allestite, invece, fanno da cornice alle numerose performance culinarie esposizioni, degustazioni, momenti di approfondimento e intrattenimento.



Non solo pesce e non solo capolavori ai fornelli: Easy Fish è anche una vetrina di tante bontà e tradizioni regionali che più raccontano l’anima del Friuli. Prime fra tutte le aziende dell’Ersa, l’ente regionale friulano per lo sviluppo rurale che è anche partner della manifestazione. E poi alcune eccellenze italiane, specialità dell’agroalimentare, dell’enogastronomia, del manifatturiero. Il visitatore segue un percorso che si snoda attraverso 50 realtà, con l’opportunità di degustare, acquistare, partecipare a incontri o presentazioni. E così via tra i profumi dei prodotti da forno, delle focacce e delle gubane (tipico dolce friulano a forma di chiocciola). E poi i formaggi delle malghe, i salumi di produzione propria con la mitica pitina (altra specialità friulana che consiste in una polpetta di carne affumicata), i distillati, i sidri di frutta, le conserve e le marmellate.



Il modo migliore per riscoprire il pesce dell’Alto Adriatico è quello di gustarlo in cucina. Easy Fish ha pensato a 7 stelle della gastronomia capaci di valorizzarlo in modo eccellente, in una serie di cooking show. I riflettori del grande palcoscenico centrale si accendono su 7 chef, alcuni ambasciatori di Expo Milano 2015. Moreno Cedroni valorizza polpo e tonno, due tra i prodotti più versatili dell’Alto Adriatico, vongole e cozze spettano allo chef friulano Emanuele Scarello mentre Enrico Bartolini si prepara a far gustare alici e scampi. E poi ancora Lionello Cera regala un inatteso accostamento per la sua ricciola, il tocco vicentino di Nicola Portinari esalta le carni della rana pescatrice. L’Asia, infine, incontra il pesce dell’Alto Adriatico tra le abili mani di due talenti, Yoji Tokuyoshi e Wicky Priyan.



Per maggiori informazioni, consulta il sito www.lignanosabbiadoro.it

