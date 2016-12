E - Bike: a San Candido si corre per i Mondiali

Dal 12 al 14 giugno San Candido , in Alta Pusteria , è la tappa italiana della seconda edizione dei Campionati del Mondo di E-Bike , la bicicletta conosciuta per essere provvista della pedalata assistita . Comoda ed eco friendly, oltre ad essere un mezzo confortevole da usare in città, è anche utilizzata per l'agonismo.

Un evento da non perdere per chi ama pedalare sulle ciclabili dell'Alto Adige, con due gare a cui possono partecipare tutti, anche i semplici appassionati che hanno la possibilità di trovare una bici a pedalata assistita al Bike Village. La prima gara è un percorso sterrato lungo il sentiero che raggiunge il Rifugio Monte Elmo a 2433 metri, la seconda, invece, è un circuito su asfalto che dal paese arriva al termine della strada per le Tre Cime di Lavaredo.



Si può anche scegliere di essere solo spettatori lungo i tracciati di gara, oppure cogliere l'occasione per pedalare a nostra volta lungo i sentieri che sono il paradiso dei cicloturisti di mezza Europa fino a Brunico e oltre. Per ricaricare le batterie della bici si possono sfruttare i luoghi convenuti fuori da bar, rifugi e ristorantini. Appassionati e turisti possono anche visitare il Bike Village, partecipare alle feste e alle degustazioni, chiedere consigli agli esperti e prendere gli impianti di risalita di Baranci al prezzo speciale di 1 euro, scontato per l'occasione.



La Val Pusteria, destinazione a misura di bici, è il paradiso ideale per una vacanza in pieno contatto con la natura: chi arriva qui durante la bella stagione spesso lo fa proprio per pedalare e divertirsi tra le meraviglie delle Tre Cime di Lavaredo, il Lago di Braies e i paesini romantici di Dobbiaco e San Candido.



Per maggiori informazioni consulta il sito, www.ebikedolomiti.com