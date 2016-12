Dylan Dog Horror Day: a Milano si festeggiano i 30 anni dell’Indagatore dell’Incubo

Dalle 16:00, presso Piazza del Liberty, l’associazione teatrale Zombie Inside si prepara a trasformare in zombie i fan e ad accogliere i cosplayer dei personaggi di Dylan Dog che desiderano partecipare alla marcia. Capitanata da Dylan Dog in persona, la camminata prosegue in Corso Vittorio Emanuele, per poi sostare dinanzi al Mondadori Megastore di Piazza Duomo 1. Proprio davanti al Duomo la zombie walk dà vita al primo frontespizio live della storia di Dylan Dog, disegno ispirato al Quarto Stato di G. Pellizza da Volpedo.



Il pomeriggio “da incubo”, organizzato in collaborazione con Studio Universal (Mediaset Premium - DT), continua al The Space Cinema Odeon di Via Santa Radegonda, 8, dove viene proiettato uno dei film preferiti dell’Indagatore dell’Incubo: La Notte dei Morti Viventi di George A. Romero insieme, in anteprima assoluta, al documentario Dylan Dog - 30 anni di incubi. Le novità al cinema non finiscono qui: viene presentata anche una delle quattro pillole realizzate tramite l’animazione delle tavole di Dylan Dog che introduce i film del ciclo horror Halloween con Dylan Dog, in onda sul canale Studio Universal (Mediaset Premium - DT), dal 7 ottobre, ogni venerdì di ottobre, per tutto il mese, alle ore 21:15.

Inoltre, sempre in anteprima, viene trasmessa la puntata numero uno del radiofumetto che va in onda a partire da sabato 1 ottobre, alle 15:00 su Radio 24, dove Dylan Dog prende vita – e voce – e racconta le sue più emozionanti avventure.



Prima di entrare in sala i fan hanno la possibilità di incontrare gli sceneggiatori e i disegnatori della scuderia Bonelli che hanno reso Dylan Dog un mito senza tempo e che autograferanno l’esclusiva litografia realizzata per il Dylan Dog Horror Day. E per concludere, i lettori possono fotografarsi davanti al frontespizio gigante che viene allestito all’entrata del cinema e che permette loro di immortalare la serata e, condividerla sui social, attraverso l’hashtag #DYDAY.



Il ciclo di proiezioni inizia alle 18:30 con una successiva replica alle 21:00. L’ingresso al cinema, gratuito fino ad esaurimento posti, è consentito a tutti coloro che presenteranno una copia dell’albo Dylan Dog n. 360, Reminghton House. Prende parte ai festeggiamenti, tra gli zombie, anche Gianluca Nicoletti, conduttore della trasmissione di Radio 24 Melog, che dedica proprio la puntata di lunedì 26 settembre a Dylan Dog. Gli ascoltatori possono divertirsi a riconoscerlo tra i morti viventi della zombie walk. Inoltre, venerdì 30 settembre, alle 15:00 su Radio 24, la trasmissione Il Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri racconta la vita del creatore di Dylan Dog Tiziano Sclavi.



Le celebrazioni continuano il 29 settembre con l’arrivo in edicola del n. 361, Mater Dolorosa, storia a colori di Roberto Recchioni e Gigi Cavenago; poi con il n. 362, Dopo un lungo silenzio (dal 29 ottobre in edicola), che segna il tanto atteso ritorno di Tiziano Sclavi alla sceneggiatura, e con le innumerevoli sorprese preparate per Lucca Comics & Games.



Per maggiori informazioni consulta il sito www.sergiobonelli.it