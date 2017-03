Dormi gratis: è la festa dei bed & breakfast

Siano B&B nei centri storici delle città d'arte o dei borghi italiani, siano dimore di charme e design, ville antiche o casali in campagna i bed and breakfast italiani aderiscono con entusiasmo all'evento del B&B Day, un modo per festeggiare e per diffondere una dimensione dell'ospitalità più intima e familiare.



Una scelta vincente - La Giornata Nazionale del B&B, ideata dal più importante e diffuso portale turistico specializzato nell'ospitalità extra alberghiera, è entrata a far parte del calendario vacanze dei viaggiatori italiani ed è una occasione da non perdere per entrare a contatto con la bellezza del Paese e con l'ospitalità della sua gente. Il Bed and Breakfast si è rivelato una scelta vincente per chi ha deciso di aprire la propria casa all'ospitalità e per chi sceglie ogni giorno di alloggiare in B&B apprezzando il valore aggiunto dell'ospitalità familiare e del risparmio.



Uno standard di qualità in crescita - Il B&B produce ricchezza, dà lavoro a migliaia di persone, fa rivivere i centri storici ed è una alternativa paragonabile alla ricettività alberghiera. È per questo che l'Italia è diventata la Patria del B&B scalzando, in termini di numeri, altri Paesi e superando l'offerta tradizionale degli Hotel. Il trend positivo è merito anche dei B&B italiani che, negli anni, hanno migliorato notevolmente i loro standard senza far venir meno il rapporto qualità - prezzo che ha contribuito notevolmente a riposizionare sul mercato questa forma di microricettività. Diffusi capillarmente su tutto il territorio italiano, i B&B interpretano un bisogno diverso e più personale di viaggiare.



Si può scegliere la categoria preferita - Il B&B Day è una ottima occasione per sperimentare l'ospitalità regionale italiana e festeggiare insieme ai gestori una formula d'alloggio dalle infinite declinazioni. La diversificazione è in effetti uno dei pilastri del successo dei B&B italiani. E per rendere più agevole la scelta del B&B dove festeggiare il B&B Day sonosstate classificate le strutture in diverse categorie: charme e design, dimore storiche, centri storici, giardini e paesaggi, aree metropolitane confermando per ciascuno dei B&B presenti sul sito una specifica peculiarità e vocazione.



Per maggiori informazioni: www.bbday.it