Donnavventura sulle nevi di La Thuile

L'attività invernale di Donnavventura è entrata nel vivo e La Thuile si conferma come campo base anche per la stagione fredda, in un incredibile panorama innevato.

E' stato allestito un winter meating point in cui sono state offerte caramelle e tisane calde mentre le veterane del programma, hanno dato informazioni relative al format e a come le spiranti donnavventura possono iscriversi e partecipare alle imminenti fasi di preselezione per diventare le prossime protagoniste.



Nel weekend di Pasqua infatti, sarà organizzato un grande evento di selezione, il primo dell'anno.



Anche le cabine della funivia sono vestite Donnavventura e lungo le piste, nei punti più scenografici e spettacolari, sono posizionati i “Selfie Point”, per scattarsi una foto ricordo d'eccezione. Sara, storica veterana, non si tira indietro di fronte alle sfide e si cimenta in un'arrampicata.



I prossimi appuntamenti sono a febbraio, nel weekend del 20 e 21 quando si svolgerà la Coppa del Mondo femminile di sci. E nel weekend di Pasqua, dal 26 al 28 marzo, per il primo evento di pre-selezione di Donnavventura.