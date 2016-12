Donnavventura: ripartono le selezioni,

Sta per finire la serie di Donnavventura targata Caribe e già iniziano le selezioni per trovare le protagoniste della prossima grande spedizione. Nel weekend di Pasqua infatti, dal 26 al 28 marzo, viene organizzato il primo grande evento di selezione del 2016.

Il campo base è quello consolidato di La Thuile, in Valle d'Aosta, che dopo aver ospitato con successo una tappa di coppa del mondo femminile di sci, è protagonista di un altro evento tutto rigorosamente al femminile.



Sono state convocate 300 candidate provenienti da ogni parte d'Italia, che dovranno sostenere un provino di fronte alla telecamera, dando il meglio di sé, per dimostrare di essere all'altezza di entrare a far parte del team di Donnavventura.



Uno schieramento di veterane del programma darà il benvenuto alle aspiranti neo-reporter.



Donnavventura ha voluto mettere la firma anche sulle cabine della funivia, siamo ancora in piena stagione sciistica e lungo le piste, nei punti più scenografici e spettacolari, sono posizionati i “Selfie Point”, per scattarsi una foto ricordo d'eccezione.



Nel weekend di Pasqua, l'appuntamento è a La Thuile per il primo evento di selezione di Donnavventura.