Donnavventura a La Thuile : la montagna si colora di rosa

E' pronta a partire l'attività invernale di Donnavventura con tre imperdibili eventi , in programma nell'impareggiabile cornice di La Thuile, in Valle d'Aosta. Il primo si tiene nel weekend del 30 e 31 gennaio per inaugurare il Winter Meeting Point.

Il secondo evento è in programma nel weekend del 20 e 21 febbraio in occasione della Coppa del Mondo femminile sci che si disputerà lungo la pista Franco Berthod, una delle più difficili e ripide d'Italia, nonché fiore all'occhiello di La Thiule.



Nel weekend di Pasqua invece, dal 26 al 28 marzo, si terrà il primo evento dell'anno di pre-selezione di Donnavventura, per cercare le protagoniste della prossima grande spedizione.



Durante lo svolgimento dei tre eventi è previsto un info-point presidiato da alcune delle protagoniste delle passate edizioni, pronte a raccogliere le candidature di nuove aspiranti donnavvantura e dialogare con chi avesse domande o curiosità relative al programma.



Anche le cabine della funivia sono vestite Donnavventura e lungo le piste, nei punti più scenografici e spettacolari, sono posizionati i “Selfie Point”. L'appuntamento è a La Thuile, storico campo base di Donnavventura, in estate ma anche in inverno.