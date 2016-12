11 gennaio 2015 Dolomiti Paganella Family Festival: la vacanza a misura di bambino Divertimento tra corsi di sci, escursioni con la slitta trainata dai cavalli e passeggiate alla scoperta della natura Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:18 - Fino a domenica 18 gennaio l'Altopiano della Paganella ospita il Dolomiti Paganella Family Festival, un evento dedicato ai più piccoli e pensato per regalare una settimana allegra e senza pensieri a tutti i genitori. La giusta occasione per andare alla scoperta del Parco Naturale Adamello Brenta tra corsi di sci sulle panoramiche piste della skiarea Paganella con maestri specializzati, passeggiate alla scoperta della natura e degli animali, gare di slittino.

Il Paganella Fun Park, situato in centro paese a Fai della Paganella in un’area soleggiata, è disposto su un terreno di 2 ettari. Nel parco si trovano divertentissimi attrazioni come lo Snow Tubing, un divertentissimo ciambellone da discesa, il toboga, la classica slitta per scivolare sulla neve tra parabole e curve mozzafiato e l’Air-Board, una tavola “ad aria” che permette di raggiungere velocità considerevoli e dona la sensazione di surfare sulla neve. Per i più piccoli è presente un’area gioco con gonfiabili su cui poter saltare, scivolare e divertirsi con la mascotte “Chuck”. Un’ampia parte del parco divertimenti sulla neve è dedicata a chi intende muovere i primi passi sugli sci o sullo snowboard. Infatti, il Paganella Fun Park dispone di una pista da sci certificata e grazie alla collaborazione con la Scuola Italiana di Sci di Fai della Paganella, è possibile imparare a sciare in totale sicurezza.



WINTER PARK- Il nuovo parco divertimenti per tutta la famiglia: 9000 mq di spazio assolato nel centro di Andalo per slittare in totale sicurezza e senza fare alcuna fatica. Due piste snow-tubing per provare l’ebbrezza di parabole e discese mozzafiato, una pista riservata a bob e slittini propri, il tapis roulant per la risalita, comode sdraio per prendere il sole mentre i bambini scivolano ed un fantastico baby park con gommoni più piccoli, cavalcabili e scivoli per le prime esperienze sulla neve.



PARCHI GIOCHI SULLE PISTE- In Località Pian Dosson e ai Prati di Gaggia, i bimbi si divertono mentre i genitori sciano e si abbronzano in grande tranquillità. Colorati gonfiabili sulla neve, minipiste per slittini e giochi per i bimbi sono collocati in punti strategici, a cinque minuti di cabinovia da Andalo, sulle piste da sci e a due passi dai rifugi.



LO SLEDDOG, UN’AVVENTURA EMOZIONANTE- Nei prati all’ingresso del paese di Andalo dei bellissimi Siberian Husky sono pronti per trascinare la vostra slitta nelle pace e nel candore di boschi e prati innevati.



Durante il Dolomiti Paganella Family Festival le offerte skipass per le famiglie sono davvero vantaggiose. I ragazzi nati dopo il 30.11.2006 sciano gratis se accompagnati da un genitore pagante. I bambini nati dopo il 30.11.1998 pagano solo 55,00 € per l’intera settimana, gli adulti pagano solo 131,00 € per l’intera settimana.



Per maggiori informazioni, www.visitdolomitipaganella.it