Dolomiti: in agenda un’estate strepitosa

Prima ancora che nelle attrazioni, la rivoluzione della montagna è nella filosofia. La scoperta delle dodici valli dolomitiche avviene a fianco delle persone che, su quelle montagna, vivono e l'amano profondamente. Sempre più la vacanza diventa racconto a fianco di guide, raccoglitori di storie e leggende, educatori museali, guardiani notturni che aggiungono, alla bellezza delle Dolomiti, il portato inestimabile dell'esperienza individuale e della sua condivisione. Tra le varie iniziative un Rock'n Roll tour a Cortina d'Ampezzo, tra discese in mountain bike e compilation dedicata su Spotify; l'immersione nelle leggende dei sentieri di Maranza; visite notturne nella Bressanone segreta; il ritorno della natura nei paesaggi sconvolti dalla Grande Guerra a Sextner Dolomiten, il MTB a San Martino di Castrozza, la scoperta del Giardino di Re Laurino al cospetto del Catinaccio in Val di Fassa, un viaggio sulle orme degli scultori ladini della Val Gardena e il divertimento di zipline e parchi avventura tra Pelmo e Civetta.



Cortina Trail Running Resort - Sempre più meta di runners richiamati dai grandi appuntamenti dell'estate come la Lavaredo Ultratrail e il Cortina Trail, la Regina delle Dolomiti diventa Trail Running Resort: oltre 475 km di tracciati unificati in una grande rete di 18 percorsi, mappati su GPS, con altimetrie, carte topografiche e gradi di difficoltà per ogni livello d'esperienza. Inaugurata anche la nuova via ferrata aperta 365 giorni all'anno. Ne esistono pochissime al mondo percorribili sia d'estate che d'inverno e Cortina, con il 2015, ne vanta ben tre. La nuova arrivata parte da Bus di Tofana e porta alla cima della Tofana di Mezzo con un dislivello di 350 metri.



Plan de Corones: free ride e architettura d'avanguardia - Sarà inaugurata nell'ultima settimana di Luglio il tassello finale nel progetto Reinhold Messner dedicato ai Musei della Montagna, l'MMM Corones, una struttura architettonicamente all'avanguardia - firmata da Zaha Hadid in cima a Plan de Corones - è dedicato alle grandi pareti e alla disciplina principe della montagna: l'alpinismo. Inaugura anche il nuovo un nuovo tracciato free ride per mountain bike a Piz de Plaies, sul versante marebbano, accreditando sempre di più Plan de Corones come l'Eldorado per gli amanti dell'Enduro.



Val di Fiemme-Obereggen: La montagna prende vita - Scoprire al fianco di animatori, scrittori, artigiani, artisti, creativi e guide alpine come una montagna prende vita. Il Massiccio del Latemar diviene un viaggio infinito tra fantasia, leggende, draghi e percorsi geologici. Aperto a giovani e adulti per imparare, anche divertendosi, i valori genuini delle Dolomiti e oltre 245 milioni d'anni della loro storia. Sulle pendici della MontagAnimata, scrigno nello scrigno, si apre il Latemar.ium un incredibile reticolo di percorsi tematici, animazioni e attività, divenuto un vero e proprio parco divertimenti per gli amanti della montagna.



Arabba: la nuova frontiera del Mountain Bike - Novità 2015 e grande divertimento in un percorso per mountain bike che fonde l'adrenalina delle discese alla bellezza del panorama. Ecco in poche parole il nuovo Pordoi Single Trai: 3 chilometri di tracciato che si uniscono al carosello di picchiate in sella e salite in funivia che incorona Arabba.



Alta Badia: Storytelling dal pianeta e-bike - Movimënt, un'isola verde car free a 2mila metri di quota, sfodera per il 2015 40 e-bike Trek di ultima generazione con pedalata assistita a 4 velocità, 6 sharing point per il noleggio - tre a valle e tre al capolinea delle cabinovie – e più di 40 percorsi a disposizione delle due ruote elettriche per decine di chilometri immersi nel verde. All'interno dei 32 km² e cinque aree tematiche del Parco ci sono attività per tutta la famiglia, 15 percorsi d'arrampicata, sentieri didattici per ragazzi e percorsi Kneipp in polle d'acqua tra i boschi e le montagne.



