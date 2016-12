Dolomiti Balloonfestival: a Dobbiaco si vola sulle cime

06:00 - In questi giorni si vola sopra le Dolomiti in un magico silenzio, interrotto soltanto a tratti dal fruscìo del bruciatore: dall’8 al 18 gennaio si terrà infatti a Dobbiaco (Bz) in Val Pusteria il Dolomiti Balloonweek. In mongolfiera il paesaggio scorre lentamente sotto di te e ti consente di ammirare le immense bellezze della natura. Ti senti senza peso e avvolto da un’atmosfera magica e irreale.

Il Dolomiti Balloonweek non è una competizione, ma un raduno di mongolfiere, su cui chiunque avrà la possibilità di salire per ammirare da vicino, da una visuale ravvicinata e da due a cinque persone (incluso il pilota). Il volo può essere prenotato inconsueta, le vette più belle del mondo senza bisogno di scalarle. Con, in più l’emozione di un volo dolce e lento, cullato dalle correnti. L’esperienza dura circa una mezza giornata, fra preparazione della mongolfiera, volo, smontaggio e "battesimo". Il volo in mongolfiera dura circa un'ora e dipende dal tempo. Volendo ci si può accordare per una durata maggiore. Una cesta può portare anche on line (www.balloonfestival.it).



Uno spettacolo anche da terra - Il Dolomiti Balloonweek sarà un’esperienza indimenticabile anche per chi non salirà a bordo degli aerostati: chi preferirà rimanere con i piedi per terra, potrà osservare infatti come i giganti colorati, alcuni di forme fantastiche e inusuali, si libreranno in aria sopra la sua testa. Uno spettacolo eccezionale, reso ancora più affascinante dallo scenario candido delle Dolomiti innevate.



