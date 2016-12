Dolcemente 2016: a Pisa la Toscana più golosa

Pisa capitale della pasticceria 1 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Pisa capitale della pasticceria 2 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Pisa capitale della pasticceria 3 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Pisa capitale della pasticceria 4 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Pisa capitale della pasticceria 5 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Pisa capitale della pasticceria 6 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Pisa capitale della pasticceria 7 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Pisa capitale della pasticceria 8 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Pisa capitale della pasticceria leggi dopo slideshow ingrandisci

Musica e pasticceria hanno in comune molto più di quanto a prima vista si possa immaginare: nell'una come nell'altra, l'armonia si fonda sull'equilibrio ideale di creatività, immaginazione e precisione tecnica. Nella composizione musicale le note rappresentano gli ingredienti da accostare in modo armonico per creare le strutture melodiche, ma un processo molto simile avviene nella pasticceria, dove sapori e consistenze devono trovare un loro perfetto equilibrio. Per godere di tutto questo, oltre a un interessante calendario di sei "Concerti in cucina", Dolcemente 2016 propone un contest in cui i partecipanti hanno il compito di proporre una ricetta dolce abbinata a una melodia o un brano musicale. Nei concerti le sonorità della musica classica, swing, jazz e folk accompagnano i laboratori di pasticceria in programma nel salone storico della Leopolda, in cui godere originali esperienze sensoriali.



Accanto ai laboratori l'area espositiva ospita una selezione di affermati laboratori artigiani, in cui abili pasticceri propongono ricette tradizionali e creazioni innovative. Nella sala degustazioni gli artigiani sono pronti a raccontare i segreti dell’arte pasticcera italiana spiegando l’importanza delle materie prime e dei metodi di lavorazione per ottenere un sapore autentico, depositario di storia e cultura.



Gli appassionati di vini trovano un autentico wine bar in cui degustare vini, liquori e distillati cercando l’abbinamento ideale secondo il proprio palato con le note della dolcezza. Non manca neppure la sala da tè in british style, in cui gustare ottimi cupcakes, cheesecakes, layer cakes, muffin, bagels e torte salate accompagnati da tè, caffè e altre squisite bevande; l’area Junior ospita invece giochi, laboratori e spettacoli per i più piccoli; infine, per divertirsi ci sono la curiosità dei tornei di lancio del panforte e le performance di live painting “Dolci Fantasie”.



Infine, per chi vuole esplorare la città ci sono le iniziative di “ExtraDolcemente”, che accompagna i visitatori alla scoperta delle bellezze di Pisa. Tra gli appuntamenti segnaliamo, la visita alla mostra Dalì. Sogno del Classico, presso Palazzo Blu, sabato 19 e domenica 20 novembre alle ore 15.30; e i quattro concerti di musica antica e dolci degustazioni in programma presso la Gipsoteca di Arte Antica, nella splendida cornice offerta dalle opere più note dell’arte greca, etrusca e romana.



Dolcemente 2016 è un evento promosso dalla Casa della Città Leopolda in collaborazione con il Ministero della dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del Governo Italiano.

Aspetta i visitatori sabato 19 e domenica 20 novembre dalle h 10.30 alle 20.00. Con il biglietto dì ingresso, pari a 4 Euro, è possibile partecipare a tutte le iniziative in programma. I bambini fino a 12 anni hanno l’ingresso gratuito.



Informazioni: http://dolcementepisa.it/