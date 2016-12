12 gennaio 2015 Dieci eventi per un weekend alternativo: vota il tuo preferito Tra sagre dedicate ai piatti della tradizione italiana e importanti appuntamenti legati all’arte moderna e contemporanea Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Seconda tappa per il Giro d’Italia in 52 Weekend che, grazie al voto degli utenti di Weekendagogo, è ripartito alla scoperta di sagre, feste folcloristiche ed eventi artistici lungo il nostro Stivale per il fine settimana del 24 e 25 gennaio.

Anche per questo fine settimana, potete esprimere la vostra preferenza tra i dieci eventi candidati e decretare il vincitore. Votare è facile: collegandosi al sito www.weeekendagogo.it si possono trovare gli eventi della classifica settimanale per il weekend selezionato. Scegliete il vostro evento del cuore e VOTATE. L'evento più cliccato riceverà la visita dagli inviati di Weekendagogo che creeranno un reportage video-fotografico sulla manifestazione e lo condivideranno sul sito e su portali social. Ecco la classifica del fine settimana 24-25 gennaio.



Bagna Càda – Se cercate un caldo riparo dal pungente freddo invernale a Monale (AT), presso la Canonica, in un contesto informale ma molto familiare e confortevole, si svolge un appuntamento dedicato a un piatto tipico della tradizione culinaria piemontese: la bagna cauda, fatta con ingredienti genuini e rispettosi della tradizione. Il menù prevede anche altre prelibatezze piemontesi, come i famosi affettati.



Festa del Pipèn – Torricella del Pizzo (CR) si prepara per ospitare la tradizionale sagra dove potrete gustare il “pipèn”, il pitra bedino del maiale lessato, abbinato alle migliori salse e mostarde cremonesi. Numerosi i punti vendita dove vengono distribuiti i prodotti locali, tra degustazioni e mostre.



Nininfest – Consandolo (FE), piccola frazione di Argenta, dedica un’intera festa alla cucina casereccia e alla lavorazione della carne di maiale, grande protagonista delle tavole italiane. Durante l’evento viene anche premiato il cicciolo più buono, mentre lo stand gastronomico principale della festa offre un menù sempre diverso con ricchi piatti del giorno. Se siete in vena di acquisti le bancarelle danno una piccola anteprima dei prodotti gastronomici locali.



Sagra del Sabadone – Se non sapete cosa sono i sabadoni vi consiglio di andare a Massa Lombarda (RA) dove è organizzata una sagra in onore di questo dolce tipico romagnolo ripieno di castagne e marmellata e pucciato nella saba, uno sciroppo d’uva che si ottiene dal mosto. Le laboriose mani delle signore romangole ne preparano una quantità incredibile… vedere (e assaggiare) per credere.



La Pcarìa: maiale in piazza – La tradizionale lavorazione della carne di maiale durante i mesi invernali era ed è appuntamento importante per le famiglie emiliane. A Campogalliano (MO) viene riproposto questo rito: i norcini del paese e dei comuni vicini si riuniscono per mostrare al pubblico come vengono creati artigianalmente i salami, le salsicce e molti altri piatti della tradizione locale.



ArteFiera – Bologna ospita come ogni anno la Fiera Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. Tutta la città viene coinvolta nella realizzazione dell’evento: sono tantissimi gli spazi espositivi messi a disposizione per curiosi e amanti dell’arte aderenti al circuito di Art City.



Sagra del Neccio – A Cantagallo (PO) si adoperano tutti per preparare il neccio, la frittella a base di farina di castagne che la tradizione vuole vada farcita di ricotta… i più golosi di Nutella. Gustatevi cotanta bontà passeggiando per le vie del piccolo borgo, tra le bancarelle di prodotti artigianali.



Sagra della Bruschetta – Il modo migliore per gustare del buon pane casereccio e il mitico olio di Casaprota (RI) è unire questi due semplici ingredienti e creare deliziose bruschette. Quando poi il tutto è già organizzato e distribuito in una meravigliosa sagra, tra prodotti e cucina tipica, non resta altro che partire.



Sagra della Polenta – E’ tradizione la prima domenica dopo il 20 di gennaio che Villa Santo Stefano (FR) si adopera per distribuire piatti di fumante polenta agli avventori della sagra dedicata a questo piatto tipico della tradizione contadina più povera.



Biennale di Palermo – Seconda edizione a Palermo per un appuntamento dedicato agli amanti dell’Arte Moderna e Contemporanea, o semplici curiosi del panorama artistico mondiale. Tantissimi gli spazi espositivi organizzati in città e visitabili gratuitamente.