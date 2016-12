11 gennaio 2015 Dieci appuntamenti per un weekend scoppiettante: scegli il tuo evento preferito Un fine settimana diviso tra gennaio e febbraio dove regna indiscusso sovrano una delle feste popolari più sentite in tutta Italia: il Carnevale Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Gli utenti di Weekendagogo hanno votato i loro eventi preferiti per il fine settimana del 31 gennaio e 1 febbraio. Il loro voto ha permesso di selezionare, tra gli appuntamenti proposti sul portale, i 10 eventi preferiti dagli italiani, una top10 che si rinnova per ogni weekend dell’anno con sagre, feste patronali e festival del gusto. Obiettivo è creare, grazie al Giro d’Italia in 52 Weekend, il viaggio ideale nel nostro paese durante il fine settimana alla scoperta delle eccellenze e tradizioni più belle e spesso sconosciute del nostro paese. Solo un evento dei 10 finalisti può diventare tappa del Giro, eleggendo l’evento più votato per il fine settimana selezionato.

Votare è semplice: basta CLICCARE QUI e selezionare il proprio evento preferito tra quelli proposti. Gli inviati di Weekendagogo raggiungeranno la meta scelta dagli utenti del sito, creando un reportage che condivideranno sul proprio sito e sui social network più utilizzati. Gli eventi scelti per il prossimo weekend del 31 gennaio e 1 febbraio sono quasi tutti incentrati su una festività sempre più vicina che coinvolge da secoli giovani e anziani, con maschere, scherzi, dolci tipici e strabilianti carri: il Carnevale. Ecco di seguito la selezione degli eventi più votati.



Fora l’Ours – Chi sarà l’ “orso” quest’anno? A Mompantero (TO) torna un appuntamento legato a un’antica tradizione. Il piccolo paese piemontese, tanto tempo fa, era vittima di un orso che commetteva scorribande senza soste terrorizzando gli abitanti. I cacciatori allora si riunirono, riuscendo a catturare l’animale. Oggi questo episodio è riproposto in chiave più divertente e goliardica: un uomo, dall’identità segreta, viene vestito di pelli di pecora e capra diventando l’orso e, dopo una “battuta di caccia”, il malcapitato viene legato e portato per le vie del paese e fatto ubriacare tra la folla festante! Alla fine l’orso sceglierà la più bella del paese per un ultimo ballo celebrativo.



Carnevale di Venezia – Un evento che non ha bisogno di particolari presentazioni essendo uno degli appuntamenti più attesi nella città più romantica del mondo, Venezia. Più di 40 appuntamenti tra arte e divertimento, le tipiche maschere, giochi e il tradizionale Volo dell’Angelo ad aprire ufficialmente le danze in Piazza San Marco.



Carnevale di Scandiano – Sotto l’affascinante Rocca dei Boiardo, a Scandiano (RE) torna l’appuntamento con maschere e carri allegorici. Tra bande musicali, gruppi folcloristici e musica dal vivo le occasioni per divertirsi e stare in compagnia non mancano di certo.



Carnevale di Busseto – Seguendo la tematica dell’anno 2015, l’ambiente, torna il Carnevale anche a Busseto (PR). I bambini, grandi protagonisti della giornata, possono trovare divertimenti e dolci per una giornata particolarmente dedicata al loro divertimento.



Carnevale di Viareggio – Considerato uno dei più importanti a livello europeo, il Carnevale a Viareggio (LU) ha un’agenda ricca di appuntamenti, distribuiti in tutte le giornate di festa proposte dagli organizzatori. La cerimonia di apertura ufficiale, tra i tanti eventi proposti, propone anche un emozionante spettacolo pirotecnico.



Carnevale di Foiano – Appuntamento a Foiano della Chiana (AR) per festeggiare tra maschere, scherzi e carri allegorici, partecipanti come tradizione vuole a una gara per l’elezione dell’opera più bella! Chi vincerà l’edizione 2015 di uno dei Carnevali più antichi d’Italia?



Carnevale di Fano – Dire Fano (PU) è dire Carnevale, e dire Carnevale qui è aspettare la magica pioggia di dolciumi, simbolo caratteristico e indiscusso di tutta la festa che, anche quest’anno, torna tra la folla festante in trepidante attesa dei meravigliosi carri allegorici.



Carnevale di Offida - La tradizione vuole che siano le Congreghe di Offida (AP) l’anima della festa. A loro è affidata l’organizzazione del Carnevale, degli appuntamenti più tipici e attesi, come “Lu Bov Fint” e la notte dei “Vlurd”, ovviamente sempre cantando “Addio Ninetta Addio”.



Carnevale di Putignano – Uno dei Carnevali italiani coi carri allegorici più belli in assoluto quello di Putignano (BA) che anche quest’anno porta vere e proprie mastodontiche opere d’arte in cartapesta per le vie del paese pugliese. Tema dell’anno i peccati capitali!



Carnevale di Acquasparta – Qua i bambini non sono solo benvenuti, ma sono i veri protagonisti di un Carnevale pensato e creato apposta per loro. Paese dei Balocchi? No, è Acquasparta (TR) che anche quest’anno torna con tanti appuntamenti pensati e creati apposta per i più piccoli.