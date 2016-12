Danzainfiera 2016: Firenze ci mette in ballo

Appuntamento con l'eccellenza

Firenze ospita i maestri delle più prestigiosi scuole, compagnie e teatri del mondo, come la Royal Ballet School di Londra e la Parsons Dance Company di New York. Inoltre, è attesissimo il francese Yanis Marshall, il "ballerino sui tacchi a spillo” fenomeno di You Tube. Grandi opportunità anche per gli insegnanti, che possono specializzarsi con Master altamente professionali e percorsi formativi specifici. Le grandi accademie europee sono riunite negli International Academies Open Days: audizioni di alto livello con cui le promesse della danza possono accedere ai più prestigiosi centri di formazione.



Uno spettacolo lungo quattro giorni

Grazie ai palcoscenici di Danzainfiera, i visitatori scoprono le danze di tutte le epoche e continenti. Dal Pop Tap Festival, un tuffo nei contagiosi ritmi del Tip Tap, a Everybody Dancehall, per gli appassionati delle sonorità giamaicane, e Concurso de Sevillanas, dove farsi ammaliare dal flamenco. La musica caraibica sarà il ritmo di Explosiva, mentre con Magie D'Oriente sono protagoniste le danze esotiche. La sensualità in chiave divertente va in scena con Burlesque Contest, mentre il talento trova spazio in Contemporary On Stage, con i lavori delle giovani compagnie, e Metro Talent, la vetrina per le promesse della danza. La Street Dance travolge tutti con le sfide di Five Skillz, "5 contro 5” a colpi di danza, e Kidz Hip Hop Hurrah!, per i piccoli ballerini.



Le danze "di una volta" per i più piccoli

Anche i piccolissimi possono trascorrere delle ore di divertimento a passo di danza. Nella Baby Dance Area scoprono i balli popolari italiani, come il saltarello e la tarantella, da ballare con i propri coetanei a suon di tamburello. In origine arte marziale, ma ora forma di spettacolo, la brasiliana capoeira sarà insegnata ai piccoli aspiranti acrobati in un laboratorio apposta per loro.



Per tutte le informazioni sull'evento, www.danzainfiera.it