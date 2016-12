Dalla casa di Babbo Natale all'Accademia dei Folletti Operosi

06:00 - Aspettare Santa Claus, sì , ma dove? Chi non si accontenta di una sola notte “magica” sa che di Babbo Natale oltre a quallo lappone, ce ne sono altri, anche senza andare troppo lontano. Sono sempre più numerose le proposte che nascono qui in Italia per i più piccoli e per le famiglie che vogliano immergersi nelle tradizioni natalizie e magari visitare un villaggio degli Elfi, o la casa di Babbo Natale. Tra presepi, concerti, ciaspolate, folletti dispettosi, falò sotto la luna e le stelle, l’impressione sarà quella di staccarsi dalla realtà ed entrare in un mondo fiabesco.

Un Natale coi fiocchi in Valle di Ledro - La Valle di Ledro, tra le Dolomiti e il Garda, è un paradiso incontaminato sospeso sopra le acque del Lago, circondato da boschi e custode di lontane tradizioni, che sotto Natale è capace di creare un'atmosfera ancora più magica. Ecco cosa aspettarvi dal Natale ledrense: piccoli paesini incastonati fra le cime imbiancate, colorati dagli addobbi e dalle luminarie che accendono le finestre, i balconi e i giardini, e tutto intorno l'aria frizzante che si mescola ai profumi delle spezie. Non manca, ovviamente, un ricco calendario di iniziative programmate: il 27 dicembre appuntamento musicale con il grande Concerto di Natale (The sound and the voice con Joice Yuille voce, la Civica Jazz Band di Milano e Enrico Intra come direttore e al pianoforte), mentre il 28 per tutti coloro che si sentono appesantiti dai pranzi luculliani e dal panettone a colazione possono smaltire il tutto indossando una barba finta e partecipando alla “Corsa dei Babbi Natale” tra Mezzolago e Pieve (iscrizione presso Consorzio Valle di Ledro € 7,00 + € 4,00 per il travestimento). Per poi concludere l'anno con un'altra secolare tradizione lacustre, il 31 dicembre “Se brusa la vecia”, tutti raccolti intorno al grande falò, sorseggiando vin brulè o cioccolata calda.



Riflettori accesi su Melegnano - Si rinnova anche quest'anno nel Sud-Est milanese, la tradizione sorta a Melegnano grazie alla passione di Massimiliano Goglio, che unisce le tradizioni 'pagane' con lo spirito natalizio più sacro e dà vita alla luminosa 'Casa di Babbo Natale'. Si tratta della casa di Goglio illuminata da oltre 150mila lampadine sparse per il giardino e sui muri e che riesce ad affascinare e rallegrare anche i più grandicelli.



Atmosfera e magia natalizia nel Garda Trentino - La magìa dell’atmosfera natalizia tornerà anche quest’anno ad allietare i visitatori del Garda Trentino. Pensato per i bimbi e le famiglie, il ricco programma di eventi da qui fino all'inizio del 2015: dai Mercatini di Natale con presepi, candele, prodotti naturali che vi aspettano nelle quaranta casette allestite ad Arco, fino alle suggestioni nordiche e tipicità locale che si incontrano nell’atmosfera accogliente e festosa de “I borghi più belli d’Italia”: Canale di Tenno e Rango nel Bleggio. Nei borghi antichi, dal venerdì alla domenica, vi aspettano bancarelle di artigianato e prelibatezze gastronomiche: dalla carne salada al pesce di lago, dal broccolo di Torbole sul Garda fino al Vino Santo (entrambi presidi Slow Food) e altro ancora. Ma fra le principali suggestioni dell'inverno nel Garda Trentino, anche per quest'anno fino al 30 dicembre, torna la “Casa di Babbo Natale” all’interno della Rocca di Riva del Garda in cui i bambini potranno incontrare il padrone di casa e giocare nella sua Officina o scrivere lettere dal suo Ufficio Postale. Perfettamente in armonia con la “Casa di Babbo Natale”, l’appuntamento prosegue con l’Accademia degli Elfi: un programma coinvolgente di attività da svolgere in compagnia di Elfo, l’efficiente leader dei Folletti Operosi, per qualificarsi “elfo” e incontrare di persona Babbo Natale.