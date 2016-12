28 febbraio 2015 Da Cortina a Lienz : WinteRace 2015 La Regina delle Dolomiti, ospita la terza edizione della gara di auto d’epoca, immersa nel fascino di un paesaggio invernale, patrimonio dell’Unesco Tweet google 0 Invia ad un amico

15:21 - Cortina d’Ampezzo ospita, da giovedì 5 fino a sabato 7 marzo, la terza edizione della WinteRace, la manifestazione che attira gli appassionati d'auto d'epoca provenienti da tutto il mondo. La “Super Classica” ACI, organizzata dalla società Alte Sfere di Brescia, vede sfidarsi lungo strade panoramiche e famose località turistiche, 60 vetture storiche, ovvero auto costruite prima del 31 dicembre 1976. La manifestazione gode del patrocinio del Senato della Repubblica, dell'ACI di Belluno, del Comune di Cortina d'Ampezzo e del Comune di Lienz.

Partecipano alla manifestazione numerose vetture provenienti da varie parti del mondo: Giappone, Germania, Svizzera, Lussemburgo, Gran Bretagna e Belgio oltre a equipaggi italiani, tutti accomunati dalla passione per l'automobilismo storico e attirati dal glamour di Cortina d’Ampezzo e dal fascino straordinario di un paesaggio invernale delle Dolomiti, patrimonio dell’Unesco.



Tra le vetture più importanti spicca una nutrita rappresentanza di Porsche (dalle 356A, PREA, B, Speedster alle 911 Targa) mentre la vettura più antica è l'Alfa Romeo 6C 1750GT del 1930. Il pubblico può inoltre ammirare Ferrari Dino 246 GTS del 1969, Alpine Renault A110 del 1971, Austin Healey degli anno ’60, Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce del 1960.



Dal punto di vista sportivo la gara propone un percorso di 460 chilometri in ore diurne, con il valico di sette passi dolomitici oltre i 2.000 metri: Falzarego, Valparola, Gardena, Campolongo, Giau, Cimabanche e Tre Croci. Sono previste 43 prove cronometrate e nove prove di media al decimo di secondo con 26 rilevamenti segreti. Sono numerosi i premi riservati ai vincitori: l’equipaggio che ottiene il miglior risultato viene premiato dalla Parmigiani Fleurier con un prestigioso Tonda Métrographe; mentre chi risulta migliore nelle prove di media riceve in premio un lingotto d’oro del peso di 100 grammi, offerto dalla BSI.



La giornata di venerdì 6 marzo prevede la partenza delle auto da Corso Italia a Cortina in direzione di Dobbiaco, e prosegue fino a S. Candido per arrivare poi ad Heinfels, presso la sede della Loacker dove è stata organizzata una pausa caffè con un “dolcissimo” cadeaux per tutti i partecipanti. La gara prosegue verso Obertilliach dove è presente la troupe impegnata nella realizzazione del prossimo film dell’agente 007. Le vetture ripartono poi alla volta di Cortina ,in cui per l’arrivo della prima tappa, il Centro Porsche Padova, ha organizzato per i partecipanti della WinteRace, un aperitivo servito sulla “terrazza viennese” del centralissimo Hotel Ancora.



Sabato 7 marzo la competizione parte sempre da Corso Italia e l'abilità dei piloti è messa a dura prova dal passaggio sui Passi Falzarego e Valparola. La Manifestazione si conclude a tarda sera con la Cena di chiusura e la Cerimonia di Premiazione ancora presso l’Hotel Ancora di Cortina.



Altra novità dell'edizione 2015 riguarda la collaborazione con il Porsche sci club Italia: gli equipaggi della WinteRace in gara su vetture Porsche, possono partecipare alle prove di sci previste per domenica 8 Marzo sulle Tofane insieme a sciatori del Porsche Sci Club Italia.



Per informazioni visita il sito: www.winterace.it



Per conoscere le previsioni meteo in tempo reale: www.meteo.it