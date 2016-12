Da Comacchio a Pesaro, la magica notte rosa

La novità di questa edizione del decennale, è l'estensione della festa ai vicini territori della costa delle Marche, che offrirà i suoi palcoscenici più suggestivi con tanti imperdibili appuntamenti: Gabicce Monte, La Rocca di Gradara, Il Castello di Tavullia, i centri storici di Pesaro e Senigallia, Villa Valentina a Mondolfo e l'Anfiteatro Rastatt di Fano. Le due riviere daranno quindi insieme il benvenuto a milioni di turisti per il Capodanno dell'estate Italiana che comincerà la sera del 3 luglio. Come sempre, si diffonderà dal tramonto all'alba un'allegra atmosfera di festa che coinvolgerà ogni commerciante e operatore turistico, con negozi, alberghi, musei, bar e ristoranti, stabilimenti balneari, tutti “vestiti” di rosa con luci e addobbi, come illuminati di rosa saranno i principali monumenti rivieraschi. Centinaia di eventi e personaggi d'eccezione come Francesco De Gregori, Chiara, i Dear Jack, Cristiano De Andrè, Matthew Bourne, Luca Zingaretti, Antonella Lo Coco, Deborah Iurato, Giusy Ferreri, Tullio De Piscopo, Luca Barbarossa e la Social Band, Le Winx, Paolo Belli e la sua Big Band, i consigli di look di Carla Gozzi .



Serata rosa per bambini e bambine - Sempre venerdì 3 Per tutta la famiglia due appuntamenti da non perdere: la Notte Rosa dei Bambini di Bellaria Igea Marina, con tantissimi eventi tra animazioni, burattini e musica, e con special guest Carolina Benvenga.



Fuochi d'artificio e sci sulla spiaggia - E a mezzanotte, su tutta la costa, l'appuntamento che oramai è divenuto un rituale della Notte Rosa, tutti con il naso all'insù per ammirare il cielo notturno accendersi con lo spettacolo di fuochi d'artificio in simultanea da Comacchio a Senigallia. Sci in estate sulla spiaggia? Tutto è possibile alla Notte Rosa 2015: nella zona del Portocanale di Igea Marina, venerdì sera i migliori atleti del freeski internazionale si esibiranno su una rampa alta 15 metri e larga 60 metri per il Bellaria Igea Marina Freestyle, dove si potranno anche testare tutte le novità per il prossimo inverno in fatto di attrezzature da sci.



A cena sotto le stelle - Sempre venerdì 3, in tutti gli stabilimenti balneari della costa cervese, Beach Party, cene sotto le stelle, animazione, spettacoli e feste sul mare a tema rosa. A Cervia la festa continuerà anche sabato 4 con The Pink Illusion, sotto la torre San Michele musica, balli, colori, suggestioni, e tanta allegria lungo il porto canale di Cervia dall'ora dell'aperitivo a notte fonda. Domenica 5, alle 6.00, sulla spiaggia del Molo di Levante di Cesenatico, concerto all'alba del trio soul-funk 3Soul (al termine del concerto bomboloni e caffè gratis per il pubblico). A Gatteo Mare (Fc) tre appuntamenti in Piazza Romagna Mia, dalle 21: venerdì 3 luglio, concerto dei CanClan (Cantautori Clandestini), sabato 4 luglio La Notte del Liscio, Domenica 5 luglio live di Caiman Banda Latina.



Il programma completo e tutte le informazioni: www.lanotterosa.it