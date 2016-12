Cuneo si trasforma in “Un borgo di cioccolato”

10:19 - Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo, ospita “Un borgo di cioccoloato”, giunto alla 15esima edizione sabato 7 e domenica 8 marzo il centro storico della città si anima di eventi, spettacoli e concerti che intrattengono i visitatori in compagnia di mille delizie, soprattutto (ma non solo) al cacao.

La fiera, organizzata in collaborazione con l'Associazione Amici del Cioccolato, i Commercianti di Borgo San Dalmazzo, le associazioni cittadine ed Ente Fiera Fredda, si volge nella bella cornice di Palazzo Bertello, che per l’occasione si trasforma in un grande e variopinto laboratorio artigianale. Qui, in un’atmosfera colma di profumi e sapori, i visitatori possono trovare una grande varietà di prodotti al cioccolato, le creazioni di tanti bravi pasticceri e la possibilità di assaggiare tante degustazioni. La rassegna ha riscosso grande successo fin dalla sua prima edizione ed è un'occasione di festa in cui apprezzare la passione e la bravura dei maestri artigiani.



Sabato 7 marzo la manifestazione prende il via nel pomeriggio con il taglio del nastro inaugurale a Palazzo Bertello che apre al pubblico gli spazi espositivi. In questa giornata inoltre segnaliamo due appuntamenti: la visita guidata al Museo dell’Abbazia dalle ore 15.00 alle 18.00 e la mostra di Modellismo Ferroviario. La sera la festa continua all’Auditorium con il “concertone al Cioccolato” dalle ore 21.00 in poi.



Domenica 8 marzo il centro storico della città ospita fin dal mattino il grande mercato tradizionale e il mercato di Campagna Amica. A rallegrare l’atmosfera in compagnia delle delizie al cacao sono gli spettacoli e i concerti previsti per questa giornata e offerte dalle band locali, e i negozi della città che per l’occasione rimangono aperti. A disposizione dei golosi ci sono ancora degustazioni di varie delizie in diversi luoghi del paese, per assaggiare pesche gianduia, cioccolata calda, mousse al cioccolato e altre prelibatezze.



Orari di apertura: sabato 7 marzo dalle 14 alle 22 e domenica 8 marzo dalle 10 alle 20.

