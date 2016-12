Cuneo gotica: alla scoperta della “Provincia granda”

Sono riprese le attività culturali e divulgative de “ Il cuNeo Gotic o” :l’edizione 2016 prende il via con visite, inedite e narrate, anche in spazi normalmente non accessibili e con la possibilità di usufruire gratuitamente di servizi di solito a pagamento. Fino ad ottobre, vengono organizzati percorsi guidati, articolati in più turni, che rappresentano un’occasione davvero unica per conoscere o riscoprire il patrimonio storico-artistico della “ Provincia granda ”, per entrare in chiave privilegiata in quel “CuNeo gotico” che, con un gioco di parole, sottolinea lo stretto legame fra il territorio e la corrente artistica neogotica che proprio nel Cuneese ha raggiunto alcune delle sue massime espressioni, soprattutto in architettura.

Trekking sulle Alpi Marittime - I prossimi appuntamenti prevedono per il 6 e il 7 agosto un breve trekking alle terme di Valdieri, al Pian del Valasco con la guida in valle Gesso tra chalet reali e palazzine di caccia, alla scoperta della montagna tardo romantica. Il Parco Naturale delle Alpi Marittime, a pochi chilometri di distanza dal capoluogo, è tra le più estese aree protette d'Italia. Il Parco offre agli "amanti del camminare" un numero incalcolabile di itinerari con trekking accessibili a tutti e percorsi più impegnativi segnalati da cartelli con tempi di percorrenza e quote, e "attrezzati" grazie a numerosi rifugi. In località Terme di Valdieri il Parco ha realizzato per finalità scientifiche e didattiche un giardino botanico che accoglie più di 450 specie botaniche. Si tratta del "Giardino Botanico Valderia" che racchiude in sé tutte le specie presenti all'interno del Parco, inclusi alcuni endemismi, raggruppate nel loro ambiente naturale, appositamente ricreato. Assolutamente da vedere a Terme di Valdieri Il Centro faunistico Uomini e Lupi di Entracque, primo delle Alpi italiane interamente dedicato al lupo.



Un appuntamento con slow food - Altro appuntamento a Pollenzo per il 3 e il 4 settembre con un tour guidato del complesso neogotico dell’Agenzia carloalbertina e alla Banca del Vino con degustazione. Pollenzo, l’antica Pollentia romana fondata alla fine del II secolo a.C., è un piccolo borgo, frazione del Comune di Bra, affacciato sul fiume Tanaro. Su progetto di Ernest Melano e Pelagio Palagi, Carlo Alberto fece edificare, tra il 1833 e il 1850, il complesso dell'ex Agenzia Agricola del Parco Reale, creando la nuova immagine neogotica e classicheggiante del borgo, grazie anche agli interventi alla piazza, alla Chiesa di San Vittore e alla torre. La Banca del Vino è una società cooperativa costituita nel 2000 da un’idea avanzata da Carlo Petrini nell’ambito del progetto Slow food alla fine degli anni novanta allo scopo di costruire la memoria storica del vino italiano. La Banca è un posto unico al mondo dove si può conoscere l’Italia dei grandi vini, un caveau visitabile dal pubblico che custodisce la ricchezza e la storia del vino italiano rendendolo disponibile per le future generazioni. Inoltre, l‘Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, nata e promossa nel 2004 dall’associazione internazionale Slow Food con la collaborazione delle regioni Piemonte ed Emilia Romagna si propone di formare le figure dei futuri gastronomi.



E per finire Cuneo gotica e neogotica - Ultimo appuntamento a Cuneo, l’1 e il 2 ottobre per scoprire il volto più inedito della città e i suoi sorprendenti siti neogotici. Tra i tanti ecco lo spettacolare ingresso al Cimitero Comunale di Dogliani (realizzato tra il 1855 e il 1867) è certamente la più fantasiosa ed esclusiva rivisitazione del gotico prodotta dall’architetto Giovanni Battista Schellino. Con le sue meravigliose guglie acuminate, che armonizzano e traggono ispirazione dalle punte piramidali di pioppi e cipressi, la facciata monumentale esprime una sorta di “estetica religiosa”. L’ingresso è realizzato in mattoni fatti a mano, grezzi e scuri, con giunti di malta, alternati a ferri rostrati di croci e cancelli in ferro battuto, che animano e arricchiscono l’intero complesso, ispido e tagliente, imprevedibile e misterioso allo stesso tempo. All’interno, riposano le spoglie del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, originario di Dogliani.



Maggiori informazioni: www.cuneogotico.it