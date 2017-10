CrossFit: va in scena “La Battaglia di Milano”

Il CrossFit è una delle discipline fitness più praticate in questi ultimi anni a livello mondiale. Sabato 7 e domenica 8 ottobre 288 atleti provenienti da tutta Europa si sfidano nella "Battaglia di Milano" su cinque workout di gara e nelle diverse discipline di questo spettacolare sport. Teatro dell’evento, molto spettacolare, è il centro sportivo Vismara in via dei Missaglia 117 ; dopo il successo della prima edizione, svoltasi lo scorso anno a Segrate, nel quale sono attesi tra 4.000 e i 5000 spettatori nei due giorni di competizione. Nel centro è presente anche un vendor village con numerosi stand.

Il CrossFit è un sistema di fitness brevettato, inventato da Greg Glassman nel 2000.Oltre che una discilplina di fitness agonistico, è una vera filosofia dell'esercizio fisico ad alta intensità. Gli allenamenti prevedono, ad intervalli, sessioni di sollevamento pesi olimpico, pliometria, powerlifting, ginnastica, sollevamento kettlebell, ginnastica ritmica, strongman e altri esercizi. Gli atleti eseguono allenamenti quotidiani completi, conosciuti come "WOD" (Workout Of Day), che significa "allenamento del giorno".

La filosofia del CrossFit si propone di ottimizzare l'abilità fisica in ognuno dei dieci domini di fitness riconosciuti: la resistenza cardiovascolare e respiratoria, la resistenza muscolare (stamina), la forza, la flessibilità, la potenza, la velocità, la coordinazione, l'agilità, l'equilibrio e la precisione.



Gli atleti partecipanti alla “Battaglia di Milano” sono suddivisi in sette categorie e sono chiamati a sfidarsi in cinque WOD, tre dei quali sono in programma sabato e tre domenica, ad alto tasso di spettacolarità. La gara si svolge tra le ore 8.15 e le 19 di sabato 8 ottobre e tra le ore 8.15 e le 18.30. Tutte le informazioni sono online sul sito Internet www.labattagliadimilano.com.