Cremona: la Festa del torrone ci prende per la gola

Cremona celebra il suo dolce più tipico che anticipa emozioni e atmosfere natalizie, con l’edizione 2017 della Festa del Torrone; come ogni anno, le strade e le piazze del centro si animano di luci, colori e delizie del palato. Il tema di quest’anno è “La gola”, intesa come fonte di grandi e intensi piaceri. Nei nove giorni della festa, da venerdì 18 a domenica 26 novembre, sono in programma degustazioni di torrone, offerto in tutte le sue fantastiche declinazioni, una fitta serie di eventi, rivisitazioni storiche, musica e giochi per i bambini.

Cremona: la Festa del torrone Ufficio stampa 1 di 9 Ufficio stampa 2 di 9 Ufficio stampa 3 di 9 Ufficio stampa 4 di 9 Ufficio stampa 5 di 9 Ufficio stampa 6 di 9 Ufficio stampa 7 di 9 Ufficio stampa 8 di 9 Ufficio stampa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Nove giorni di grande festa, da sabato 18 a domenica 26 novembre, all’insegna del dolce che anticipa già il Natale leggi tutto

L’edizione 2017 offre alcune novità e molte conferme. Ritorna, ad esempio, la tradizionale rievocazione storica del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, in calendario domenica 19 novembre, nella fascinosa cornice di Piazza del Comune, a conclusione della sfilata per le vie del centro storico della città, con dame e cavalieri in costume, acrobazie degli sbandieratori e tanti musicisti. Per la gioia dei golosi, ci sono le costruzioni giganti in torrone Sperlari esposte nelle precedenti edizioni; confermato anche lo spettacolo finale, con suggestive ambientazioni, grandi effetti scenografici e musiche coinvolgenti. Le degustazioni naturalmente sono al centro dell’attenzione: sono centinaia le varietà di torrone e gli abbinamenti, tutti da scoprire e da apprezzare sotto varianti sempre nuove. Una Festa quindi per grandi e piccoli, con tanti laboratori, giochi e attività di intrattenimento e di animazione lungo le vie del centro che negli appositi spazi al coperto.



Tra le novità di quest’anno è da segnalare la grande mostra che celebra i 20 anni di Sperlari: per tutta la durata della Festa, la Loggia dei Militi, in Piazza del Comune, si trasforma in uno spazio magico in cui ripercorrere attraverso filmati, immagini e gigantografie, la storia e le tappe fondamentali della presenza di Sperlari alla Festa del Torrone negli ultimi 20 anni. C’è poi una divertente gara tra scuole di ristorazione della provincia, con due disfide dedicate una al dolce, l’altra al salato.



In Piazza del Comune la consueta infiorata lascia il posto ad un momento di “Golosità 3D”: un disegno gigante di circa 100 mq, realizzato da artisti specializzati in immagini tridimensionali, ispirato al tema conduttore di quest’anno, ovvero la golosità. A prendere vita è un altro simbolo goloso presente nei nostri sogni di bambini, ossia la casa di Hansel e Gretel, fatta interamente di dolci immaginata dai fratelli Grimm, che si incarna in una vera e propria costruzione di cioccolato, torrone e caramelle sul palco di Piazza del Comune. Inoltre l’area commerciale è sempre attiva nel corso dei nove giorni, in modo che tutti i visitatori possano esaudire i loro desideri per un dolce shopping.



Un occhio di riguardo è riservato a un’altra eccellenza cremonese, la liuteria, patrimonio immateriale dell’Unesco e anima della città lombarda: sono in programma audizioni, visite, laboratori, concerti, degustazioni che hanno il violino come protagonista, insieme alle eccellenze dell’artigianalità musicale cremonese.



Tutte le informazioni sono online sul sito della kermesse: www.festadeltorronecremona.it