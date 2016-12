Cremona: i ristoranti scendono in piazza

Giovedì 23 luglio Cremona ospita, a conclusione dei "giovedì d'estate", la prima edizione di "Ristoranti in Piazza Cremona" . Location dell'evento è la suggestiva Piazza Stradivari che, per l'occasione, si trasforma in un ristorante a cielo aperto.

Degustare, assaporare ed entrare in contatto con le specialità del territorio cremonese: questo è l'obiettivo della prima edizione di “Ristoranti in Piazza Cremona”, un evento inedito perchè mai stato realizzato prima nel territorio cremonese. L'evento, organizzato da Cremona Digitale, coinvolge dieci ristoranti del territorio che, per l'occasione, cucinano nella piazza della città.

Partecipare è molto semplice: basta acquistare uno degli 800 menù relativi ai due percorsi di degustazione proposti in prevendita e lasciarsi coinvolgere dalle eccellenze enogastronomiche locali (la prevendita viene fatta in diversi punti della città e nei ristoranti che aderiscono all'iniziativa). Ogni menù prevede sei portate: un antipasto, due primi, due secondi, un dolce più caffè e a ciascuna portata viene abbinato un vino specifico. Durante questo percorso sensoriale è possibile degustare bolliti misti, semifreddo al torrone e tante altre specialità locali.





La manifestazione è l'occasione per trascorrere una serata in compagnia all'insegna del buon cibo e dei sapori della tradizione, ma anche per andare alla scoperta di Cremona, la città delle tre T: il torrone, il Torrazzo e … il prosperoso decolleté delle signore locali. A Cremona è d'obbligo una visita alla rinomata Piazza del Duomo, dominata dal celebre Torrazzo, simbolo per eccellenza della città che, con i suoi 112 metri di altezza è il campanile storico più alto d'Italia e una delle torri in muratura più alte del mondo. Cremona è anche città della musica: il suo Museo del Violino conserva una ricca collezione di preziosi strumenti ad arco delle scuole di liuteria cremonesi. Il percorso di visita propone una ricostruzione della bottega del liutaio, in cui vengono presentate le diverse parti di cui è costituito un violino, le fasi della costruzione e gli attrezzi utilizzati dagli mastri liutai.



Per tutte le informazioni, consulta il sito www.ristorantiinpiazza.it

Per le informazioni meteo in tempo reale su Cremona, ww.meteo.it