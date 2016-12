16 novembre 2014 Cremona, con la Festa del Torrone è capitale dei golosi Due weekend di delizie alla scoperta del buon gusto e delle meraviglie della città Tweet google 0 Invia ad un amico

17:00 - C'è già aria di festa a Cremona, dove da sabato 15 a domenica 23 novembre, si rinnova l'appuntamento con la festa dedicata al più tradizionale dei dolci natalizi, il torrone. Il goloso evento, che quest'anno si intitola “Star tra le stars”, è diventato una tra le più importanti occasioni a livello internazionale per conoscere la storia, le produzioni tipiche e le bellezze artistiche della città.

Anche quest’anno, dopo diciassette edizioni, eventi di varia natura celebrano l'eccellenza del torrone nell’Italia e nel mondo e trasformano il centro della città in un grande salone del gusto a cielo aperto. Il calendario delle iniziative è fittissimo di attività collaterali: spettacoli, show cooking, laboratori per bambini, degustazioni, musica live, incontri, parate storiche e tanto altro. Protagonisti sono oltre 150 produttori di torrone: dai piccoli artigiani alle aziende storiche che hanno reso tanto amato il dolce cremonese.



Per i più golosi, una passeggiata per le vie del centro è d'obbligo. Il torrone, infatti, è presentato sotto vari punti di vista, alcuni dei quali anche molto originali: come gusto di gelato alle preparazioni con pistacchi, cioccolato, caffè, limoncello; dalle ricette salate ai torroni artigianali preparati al momento. Oltre agli show cooking d’autore decine di pasticcieri e maestri gelatieri si sfidano in appassionanti contest davanti a giurie di qualità, come nella “Disfida del gelato gastronomico” che coinvolge tutte le province lombarde. C'è anche una sfida tra i piccoli aspiranti pasticcieri tra cui gli studenti di Cremona che hanno partecipato a un vero e proprio talent show del torrone.



La festa, inoltre, è un grande momento di divertimento e promozione dell’arte a 360°. Bambini e ragazzi possono dedicarsi a laboratori artistici interattivi e conoscere i segreti del torrone attraverso cacce al tesoro, film, fiabe, fumetti, sfide di disegno tra carta, colori e tablet di ultima generazione. Oltre agli spettacoli di action painting acrobatico, i mosaici floreali e originali suggestioni artistiche, anche la musica è grande protagonista, con marching band, spettacoli itineranti e concerti in Cattedrale. Grandi protagonisti sono Mina (celebrata con i versi delle sue canzoni scritti nelle vetrine dei negozi in centro e un concerto interamente dedicato alla “Tigre di Cremona”) e Frankie HI NRG, che riceve il Torrone d’Oro per il suo forte legame con la città di Cremona, dove vive. Tra gli ospiti anche lo sciatore Giorgio Rocca, testimonial dello slalom campigliano di Coppa del Mondo di sci alpino.



Uno degli appuntamenti più attesi è il “Palio del torrone” che celebra le radici storiche del dolce con una gara di tiro con l’arco in cui ogni arciere, accompagnato dalla sua dama, rappresentea una città lombarda. In Piazza del Comune, infatti, va in scena la rievocazione del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, unione che, secondo tradizione, diede vita al dolce ad opera di due pasticceri lombardi. Un corteo di oltre 150 figuranti partirà da Milano e a Cremona sfila per le vie del centro storico tra le acrobazie degli sbandieratori, musicisti e le splendide figure delle dame e dei cavalieri.



In occasione della festa torna il “Treno del Torrone”: un viaggio originale e d’altri tempi su una vera e propria locomotiva a vapore -un esemplare unico costruito a Berlino nel 1922- che le Ferrovie Turistiche Italiane mettono a disposizione per raggiungere Cremona da Milano Lambrate.



Per maggiori informazioni, consulta il sito www.festadeltorronecremona.it

Per gli aggiornamenti meteo in tempo reale su Cremona: www.meteo.it