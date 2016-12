Creattiva: la fantasia sboccia a Bergamo

A disposizione degli appassionati ci sono in totale 15mila metri quadrati di superficie, tutti al coperto, dedicati alla fantasia manuale e quattro giorni in compagnia di 228 imprese provenienti da 15 regioni italiane e da 9 nazioni straniere. Oltre a una ricca e colorata parte espositiva Creattiva propone centinaia di appuntamenti tra corsi, dimostrazioni e laboratori con gli esperti del settore, per scoprire tutte le novità sui prodotti e sulle lavorazioni della propria disciplina preferita.



Tra le iniziative dell'edizione primaverile segnaliamo Master Beads, evento che porta per la prima volta in Italia una parata di stelle della bigiotteria internazionale, in cui il pubblico ha la possibilità di frequentare corsi di alto livello, con sessioni di mezza giornata o di una giornata intera, alla scoperta dei più svariati metodi di lavorazione per realizzare splendidi bijoux.



Sul palco del Fashion Show (padiglione B) sfilano invece i prodotti dei settori abbigliamento, accessori, kit e tessuti, in un accattivante mix di fashion e glamour. La galleria centrale ospita inoltre una bellissima mostra di quilt, le tradizionali trapunte imbottite e lavorate a mano, con le opere di ventidue quilters italiane, ognuna delle quali ha interpretato e rappresentato, con stile personale, uno dei ventidue Arcani Maggiori dei tarocchi. Ogni lavoro misura 60x120 cm, con una copertura totale della mostra di oltre 13 metri lineari di pura creatività. Il progetto che ha dato origine alla mostra è il punto di arrivo di un'idea nata nel 2015, con finalità benefiche. Dal lavoro è scaturito un libro fotografico che descrive le tecniche, l'uso dei materiali, e le emozioni degli artisti, che raccontano lo sviluppo dell'opera.

Sempre nella galleria centrale è collocata l'area dedicata al ricamo, inteso tanto nella sua concezione più antica che in quella rivisitata in chiave moderna, interpretate da scuole provenienti da tutta Italia.



Ritorna a grande richiesta "Creattivexpress", servizio che consente al pubblico di vedersi recapitare comodamente a casa gli acquisti, soprattutto quelli più voluminosi.



Creattiva si conferma seguitissima anche online, con decine di migliaia di visualizzazioni dei video tutorial caricati sul canale Youtube dedicato alla manifestazione, per consentire alle internaute di godersi tranquillamente da casa i tanti momenti formativi, e realizzare con tutta comodità e nel miglior modo possibile le varie creazioni.



La manifestazione è a cura di Promoberg, sostenuta da UBI Banca Popolare di Bergamo, Banco Popolare Divisione Credito Bergamasco, Camera di Commercio Bergamo, Ascom Bergamo, Centro Commerciale Le Due Torri Stezzano.



Per il programma completo della manifestazione e tutte le informazioni per la visita, sito Internet www.fieracreattiva.it



Bergamo Creattiva Spring - Fiera di Bergamo, Via Lunga, Bergamo

Dal 3 al 6 marzo 2016

Orari: dalle 9.30 alle 19.00

Biglietti: Intero: 10,00€ Ridotto 7,00€