Courmayeur: il Noir in Festival ai piedi del Monte Bianco

10:28 - Neve da brividi ai piedi del Monte Bianco con Courmayeur Noir in Festival: dal 9 al 14 dicembre si svolge l’edizione 2014 della rassegna che da sempre riunisce il meglio di cinema e letteratura, rigorosamente all’insegna del giallo e del nero. Nel magnifico senario delle vette del Massiccio del Monto Bianco, ecco la carrellata di delitti e di atmosfere da brivido ideate da Giorgio Gosetti e Marina Fabbri, con un omaggio speciale in chiusura dedicato a Gabriele Salvatores.

Sullo sfondo le montagne alla luce delle stelle; sulla neve le tracce di un delitto, un detective dalla silhouette inconfondibile e un grande monolite-cinepresa caduto dallo spazio e piantato a terra. E’ l’immagine dell’anno disegnata per il Courmayeur Noir in Festival da Guido Manuli, il maestro dell'animazione italiana. Temi conduttori di quest’edizione sono il Doppio, la Paura, la Memoria: tre facce di un solo percorso che da oltre vent’anni caratterizza un festival unico nel suo genere, che quest’anno ha come ospite d’onore Jeffery Deaver, vincitore del Raymond Chandler Award.

Cinquant’anni fa, Mario Bava inaugurava il filone del thriller all'italiana con “Sei donne per l'assassino”, inimitabile modello per tutto un genere: in occasione del centenario della nascita del regista, grazie ad Arrow Films e Cineteca di Bologna il film ritorna in versione restaurata e proposta da Lamberto Bava e Dario Argento, il quale tra l’altro propone a Courmayeur l’autobiografia, appena pubblicata da Einaudi, “Paura”.



Il 2014 è anche il cinquantesimo compleanno del personaggio di George Smiley, il "doppio" letterario di John le Carré: si girava “La spia che venne dal freddo” di Martin Ritt, con Smiley che dominava la scena tra i numerosi agenti segreti in attività a Berlino durante la Guerra Fredda. In coincidenza con l'uscita de “La Spia - A Most Wanted Man”, di Anton Corbijn, i mille volti di George Smiley sono raccontati dal direttore di Film London, Adrian Wootton.



Tra gli altri eventi del festival spiccano le anteprime cinematografiche della Selezione ufficiale e i best seller della stagione letteraria proposti negli Incontri con gli autori. Tra i film confermati: l’inglese “Snow in Paradise” dell’esordiente Andrew Hulme; l'americano “Things People Do“ di Saar Klein con il Wes Bentley di Hunger Games; “White God” dell'ungherese Kornél Mundruczó; l'irlandese “Calvary” di John Michael McDonagh con un formidabile Brendan Gleeson, sacerdote alle prese con il segreto del confessionale e una minaccia di morte; l’opera prima italiana In the “Box” di Giacomo Lesina con Antonia Liskova; la black comedy prodotta da Almodóvar, “Storie pazzesche” di Damián Szifron e il western noir “The Salvation” di Kristian Levring con Mads Mikkelsen vendicatore solitario nel solco di Sergio Leone. In prima internazionale assoluta entra in concorso anche “Black Sea” di Kevin Macdonald, Infine la Walt Disney Italia porta nella giornata conclusiva del NoirFest la prima assoluta di “Big Hero 6” di Don Hall, Chris Williams, il fantastico cartoon natalizio per grandi e piccoli con Flavio Insinna che presta la sua voce all'avventuroso Baymax.



Tra gli scrittori attesi, i cinque finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco - La Stampa per il miglior romanzo noir italiano dell'anno: Gianrico Carofiglio (La regola dell'equilibrio, Einaudi), Carlo Lucarelli (Albergo Italia, Einaudi), Stefano Tura (Tu sei il prossimo, Fazi), Joakim Zander (Il nuotatore, Bompiani), Robert Karjel (Lo svedese, Rizzoli), Ingrid Astier (Omicidi sulla Senna, Bompiani), i campioni del noir Fois, Dazieri, Bonini, De Cataldo, Pandiani e Morchio con l'antologia I semi del male (Rizzoli) e la nuova “signora del thriller italiano” Elisabetta Cametti (K. Nel mare del tempo, Giunti). E infine un insolito cocktail di campioni del tennis, attori, registi e semplici appassionati, che danno vita alla prima edizione di Doppio Giallo, torneo di tennis a inviti che accoppierà a sorpresa star e dilettanti in una sfida all'ultimo tie break.



Tutte le informazioni e il programma completo sono online sul sito Internet www.noirfest.com.