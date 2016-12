Courmayeur, il Capodanno più alto d’Europa

La notte di San Silvestro a Courmayeur è la più alta d'Europa. Per la prima volta la località ai piedi del Monte Bianco propone un Capodanno esclusivo per salutare l'arrivo del 2016 a due passi dal cielo. Le nuove funivie Skyway Monte Bianco saranno aperte tutta la notte per una serata irripetibile: un brindisi affacciati sulla terrazza di Punta Helbronner a 3.466 metri, mentre anche in centro si animerà per dare il benvenuto al nuovo anno.

E non solo: si prosegue con un menù gourmet al Pavillon du Mont Fréty ( a oltre duemila metri d'altitudine) accompagnato da etichette locali Doc con il conto alla rovescia per dare il benvenuto al nuovo anno affacciati sulle vette del Monte Bianco. Ma quello di Courmayeur sarà un capodanno 2015 lungo e ricco di proposte. A partire dall'evento dedicato ai professionisti della montagna, “Le Stelle del Monte Bianco”: l'occasione per assistere col naso all'insù alla suggestiva fiaccolata dei maestri della scuola di sci monte bianco e delle Guide di Courmayeur, che scenderanno illuminando il ghiacciaio della Toula.



Tradizione nelle vie del centro - Immancabili gli appuntamenti con la tradizione, tra i quali il “Treinadan”, la tipica festa di capodanno che animerà le vie del centro di Courmayeur, con musica e dj set. Intanto, in piazza Abbé Henry, nel cuore di Courmayeur, si festeggeranno gli 80 anni della Scuola di Sci Monte Bianco, tra le più antiche d'Europa, con racconti, filmati e testimonianze. Un anniversario storico: lo sci italiano ha mosso i primi passi proprio a Courmayeur, sul ghiacciaio del Gigante, dove, nel giugno del 1936, fu aperta la prima Scuola di Sci Estiva del Monte Bianco.



La festa del pane - A Dolonne poi , sempre il 30 dicembre, torna una tradizione molto amata, la Festa del Pane: gli abitanti si riuniranno presso l'antico forno di Dolonne per preparare e sfornare il tipico pane nero, accompagnamento perfetto di lardo e fontina. Infine, il 31 dicembre, sarà il momento di festeggiare il “Treinadan”, l'espressione con cui ci si augura buon anno nuovo in patois: i locali di via Roma resteranno aperti fino a tarda notte, e offriranno concerti, musica live e dj set in un clima di festa che proseguirà fino all'alba.



Senza dimenticare i bambini - Capodanno è un momento di festa per tutte le età. L'associazione culturale Lo Tatà organizza, la sera del 31 dicembre, dalle ore 19.00 alle ore 01.00, il Capodanno dei bambini: speciali attività e animazioni a tema per bimbi e ragazzi dai 3 ai 12 anni. Ad ospitare il Capodanno saranno gli spazi della ludoteca presso il Courmayeur Forum Sport Center, locali accoglienti e colorati dove lasciare spaziare la fantasia e liberare la creatività, sempre in compagnia di animatori professionisti.



Per maggiori dettagli: www.courmayeurmontblanc.it



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it