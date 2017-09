Cosmobike Show, Verona, capitale della bicicletta

Il cicloturismo genera in Europa un indotto economico di 44 miliardi, con 2 milioni di viaggi e 20 milioni di pernottamenti, secondo le rilevazioni dell'Enit. In Italia ha un valore potenziale di 3,2 miliardi, e sta crescendo ad un ritmo costante. Secondo una stima della Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta) una persona che va in bici per una giornata ed effettua un pernottamento vale 80 euro di spesa. Una pista ciclabile può costare fino a 400 euro al metro, ma studi internazionali dimostrano che ogni euro investito in questo settore ne restituisce 4 o 5 alla collettività in meno di tre anni.



CosmoBike Tourism è un appuntamento importante in cui incontrare enti, alberghi, consorzi di promozione e per scoprire le eccellenze dei territori e le opportunità per una vacanza in bicicletta. Tra le proposte turistiche più interessanti spiccano quelle della Valle Camonica, la Valle dei Segni che offre ai cicloturisti alcune proposte di itinerario, con strutture ricettive in grado di accogliere i turisti che viaggiano a pedali. Oppure c’è l’Umbria che propone numerose iniziative per conquistare il cicloturista delle due ruote: dopo aver realizzato la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia, sono in fase di completamento una serie di altri itinerari di lunga percorrenza che contribuiscono ad accrescere l’immagine bike friendly del territorio.



Anche per CosmoBike Show 2017, Il Premio Italian Green Road Award, organizzato da Viagginbici.com e CosmoBike Show e che assegna gli Oscar del cicloturismo nazionale, ha destato per il secondo anno consecutivo, l’interesse di aziende che si impegnano costantemente a favore della mobilità alternativa come Bosch eBike Systems e Betonrossi, che insieme promuovono la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile.



Tra le destinazioni all’avanguardia nel fornire e costruire infrastrutture ciclabili, conferma la propria presenza a CosmoBike Show, il Tirolo, meta ideale per gli appassionati di ciclismo, per chi ama gli sport di montagna ed è in cerca di avventura, e per le famiglie che desiderano attività divertenti per grandi e piccini. In Tirolo i turisti trovano 5.600 km di percorsi MTB, 3.800 km per Road Bike, 230 km di single track per DownHill. Ci sono anche percorsi e servizi per l’eBike: con una rete di ciclabili interconnesse di oltre 1.000 km, 89 stazioni per l’affitto di bici elettriche e 77 punti di ricarica e sostituzione batterie. E per chi volesse acquisire una formazione tecnica rispetto all’uso della bici, le numerose Bike Academy del Tirolo vi invitano ad allenarvi con guide e insegnanti professionisti.



Per informazioni: www.cosmobikeshow.com