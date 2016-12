Cosenza: un weekend a colori con "Le strade del paesaggio"

Il centro storico della città dei Bruzi ospita numerose iniziative legate dal filo conduttore della letteratura disegnata. La superstar è Milo Manara che, nella giornata d'apertura alle ore 10.00, inaugura la mostra “Le stanze del desiderio” presso il Museo delle Arti e dei Mestieri. Il Museo del Fumetto (Salita Liceo) è il cuore pulsante del Festival: al suo interno sono allestite ben quattro mostre. Comics Food, realizzata dalla prestigiosa artista Flavia Sorrentino, in cui vengono raffigurati i più importanti personaggi del fumetto internazionale, da Batman a Superman, da Captain America a Popeye. In stretta connessione con Expo 2015 e con i temi cui è dedicato quest'anno l'evento, il festival ospita il progetto L'albero della cuccagna – nutrimenti dell'arte, a cura di Achille Bonito Oliva. Una mostra diffusa in tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia, tra Musei e Fondazioni pubbliche e private che coinvolge oltre 30 artisti. La tappa di Cosenza prevede l'esposizione della mostra di Grazia La Padula, che ha realizzato circa 50 disegni a tecnica mista su carta di diverse dimensioni. Le altre mostre in programma sono dedicate a due tra i personaggi più amati del fumetto mondiale: Batman e Zagor.



Il Teatro Rendano, in Piazza XV Marzo nelle giornate di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre è interamente riservato all'editoria di settore. Per l'occasione vengono allestiti gli stand delle case editrici che partecipano all'edizione 2015 del festival: Sergio Bonelli Editore; Tunué – Editori dell'immaginario, la casa editrice Shockdom; la Noise Press; la casa editrice e la casa editrice Round Robin. Ad animare le giornate ci sono altri due festival: il Crack-Fumetti Dirompenti e il Tenderete, rispettivamente di Roma e di Valenzia, specializzati nel particolare segmento dell'autoproduzione e il Napoli Comicon, il Salone Internazionale del Fumetto.



Nel primo fine settimana d'apertura il Palazzo della Provincia di Cosenza ospita la tradizionale sezione Games, che si arricchisce quest'anno di nuove attività dedicate anche ai più grandi con giochi da tavolo, giochi di ruolo e possibilità di cimentarsi con i videogiochi di ultima generazione. Questa sezione centra la sua attenzione sul cibo con iniziative ludiche e creative. I Cosplayer sono i protagonisti della sezione del festival che interesserà l'Auditorium “A.Guarasci”.



Come tradizione il festival organizza diversi workshop e quest'anno si ha la possibilità di seguire un laboratorio di narrazione visuale psicogeografica, organizzato dal collettivo del festival Crack- fumetti dirompenti. Ci sono inoltre un laboratorio di maschere a cura di Fabio Taddi, un workshop di video documentazione realizzato in collaborazione con Il Quotidiano del Sud; un laboratorio a cura di Giancarlo Caracuzzo e due workshop legati all'iniziativa dei cosplayer, uno di trucco e parrucco e uno di costruzione di elementi scenici.



