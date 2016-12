Cortina: una festa per ricordare le Olimpiadi del 1956

La fiamma olimpica si accendeva sul tripode di Cortina d'Ampezzo il 26 gennaio 1956 per mano del pattinatore Guido Carol i: prendevano così il via i VII Giochi Olimpici Invernali , i primi ad essere trasmessi in diretta televisiva. In occasione del 60° anniversario la Regina delle Dolomiti propone l'iniziativa " Cortina Olimpica: 1956-2016, una serie di eventi e molte iniziative per celebrare lo storico evento.

Fin dall’anno di quella storica Olimpiade, Cortina ha intrattenuto un rapporto privilegiato con gli eventi sportivi internazionali: ha ospitato 24 edizioni della Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, gli appuntamenti di sci nordico e la Coppa del Mondo di Snowboard, la cui prima edizione si è tenuta quest’anno sulle nevi del Faloria.



In occasione di “Cortina 60° anniversario” sono in programma tre momenti celebrativi, organizzati dal Consorzio Esercenti Impianti a Fune in collaborazione con le società Faloria, Tofana e Ista, durante i quali vengono ripercorsi i tracciati delle gare del 1956 in compagnia dei campioni olimpionici. Fa da prologo all’iniziativa la cerimonia di apertura dei Campionati Italiani Sci Vigili del fuoco, in programma per giovedì 28 gennaio, introdotta alle 18.00 da una sfilata delle squadre in gara da Piazza Angelo Dibona allo Stadio Olimpico del Ghiaccio. Qui alle ore 19.15 s svolge l’inaugurazione ufficiale dell’evento. Il tripode viene acceso da di Maurilio De Zolt, seguono i fuochi artificio.



Gli altri appuntamenti sono in calendario venerdì 29 gennaio, quando è protagonista la pista Vitelli in Faloria in compagnia del campione Bruno Alberti; domenica 31 gennaio sullla pista A del Col Drusciè con Carlo Calzà; infine mercoledì 3 febbraio si percorre l’Olympia delle Tofane con Gildo Siorpaes.



Per vivere questi momenti è sufficiente presentarsi alle 10.30 alla partenza dei tracciati: la partecipazione è gratuita. All’arrivo verrà consegnato un “diploma olimpico” in ricordo dell’evento e, dopo la discesa, sarà possibile pranzare con i campioni, alle 12.30 circa, rispettivamente al Ristorante del Rifugio Faloria il 29 gennaio, al Ristorante Rifugio Col Drusciè il 31 gennaio e, il 3 febbraio, al Ristorante Rifugio Pomedes.



La fiamma olimpica torna poi simbolicamente sabato 20 e domenica 21 febbraio 2016 nel corso dell’appuntamento “Cortinissima ’56”, tra le vette della Regina delle Dolomiti ci saranno sia l’originale fiaccola del ’56, sia quella portata da Kristian Ghedina, tedoforo nel 2006 e cinque volte olimpionico. Sabato 20 febbraio, dopo il passaggio della fiaccola olimpica nel centro di Cortina, è in programma la proiezione di immagini storiche dell’Istituto Luce presso la sede M'over a partire dalle ore 17.00.



Presenti all’evento i volti dello sci mondiale Deborah Compagnoni, 3 volte medaglia d’oro, e Kristian Ghedina, oltre a Sergio Calzà, atleta che partecipò alle Olimpiadi del ’56, Yvonne Rüegg, medaglia d’oro alle Olimpiadi del '60, e Bruno Alberti, tre volte olimpionico e portabandiera degli azzurri nel '60.