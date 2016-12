Cortina Fashion Weekend: la neve più glamour delle Alpi

11:55 - Un calendario di eventi davvero al top, per vivere alla grande e all’insegna del glamour la riapertura della stagione invernale: l’appuntamento è da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre a Cortina d‘Ampezzo, per il lungo fine settimana del Cortina Fashion Weekend, con oltre 100 momenti tra vernissage, anteprime, incontri, aperture straordinarie, cocktail party, dj set, giochi per bambini e molto altro ancora.

L’edizione 2014 è tutta dedicata al fil rouge dei sogni che si realizzano. Il tema è declinato nello sport, nella moda, nella musica e negli spazi dedicati ai piccoli, perché ciascuno ha un proprio luogo in cui toccare il cielo con un dito e in cui vivere un sogno, con un occhio anche alla beneficienza. Nel ricco programma segnaliamo uno street event, nel quale gli ospiti di Cortina vedranno comparire come per incanto dodici ragazze dal look ispirato alle stelle, pronte a coinvolgere il pubblico in una magica e allegra sfilata. Ci sono poi la presentazione dei libri “Dillo con un profumo: guida alla scelta della fragranza ideale” della giornalista Mariangela Rossi, e “Di che amore sei?” di Antonio Mancinelli e Stefano Vighi. Le nuove tendenze del food trovano spazio con la presentazione del libro ”Gluten free d’autore”, in cui dodici chef stellati interpretano i piatti che li hanno resi famosi in chiave gluten free. Nella serata di domenica è in programma una Charity Dinner in atmosfera natalizia, il cui ricavato sarà devoluto a favore di Susan G. Komen Italia. Ospite Daria Biancardi, semifinalista al talent The Voice of Italy, che regalerà un meraviglioso cameo musicale.



Per tutta la durata dell’evento, dj set e musica sulle pista da sci, degustazioni e aperitivi “magici”, piccole consulenze giocose per una sbirciatina nel proprio futuro in attesa del nuovo anno, e tantissimi appuntamenti per i più piccoli, tra cui, venerdì 5 dicembre, l’arrivo di San Nicolò in Piazza A. Dibona accompagnato da angeli e diavoli e, lunedì 8 dicembre, alle ore 16.30, presso la Ciasa de Ra Regoles, l’appuntamento “Uno scrigno di storie”, per sfogliare insieme le pagine del primo libro di Harry Potter circondati dagli animali del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo.



Il programma completo degli appuntamenti è online sul sito cortina.dolomiti.org