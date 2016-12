Corinaldo: tre giorni “pazzeschi” con la Festa dei Folli

Tra gli eventi in programma spiccano lo spettacolare Torneo di Coppa Italia della Lega Italiana Sbandieratori, in programma per il pomeriggio di sabato 23; la “Folle Maratona di Taglio di Capelli”, con inizio alle 8 del mattino di domenica 24 aprile e svolgimento a oltranza per 24 ore; sempre domenica, alle 16 si svolge poi la Crazy Run, la corsa più pazza e colorata delle Marche lungo la cinta muraria di Corinaldo; c’è poi la mostra mercato “Sapori di Primavera”, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici locali lungo il Corso;; la rassegna artisti di strada “Tanto di Cappello”, e tanti spettacoli lungo La Piaggia e le vie principali del centro.



Punto focale della manifestazione è il Piazzale Gioco del Pallone, dove è allestito uno stand gastronomico per fornire i pasti ai partecipanti e ai turisti; nelle strade e nelle piazzette del centro storico si trovano animazione e attività, eventi, giochi per gli adulti e per i bambini. Lungo la Scalinata e in Largo XVII settembre si svolgono spettacoli con street band, con la Fanfara dei Bersaglieri, mostra e lavori dei Madonnari, laboratori didattici per bambini e ragazzi, e ancora concerti rock, discoteca per ragazzi, performances di artisti di strada. esibizione e dimostrazione volo dei droni, a cura dell'Associazione “Quelli che il Drone” di Senigallia.



La Crazy Run è l'evento culmine della festa: è una gara non competitiva che si corre lungo la splendida cerchia muraria di Corinaldo lungo un tragitto di 5,5 km. I partecipanti possono agghindarsi come preferiscono, secondo la loro fantasia (o follia): la corsa si trasforma in un’esplosione di allegria e di colori grazie a quintali di polvere di mais colorata (atossica e biodegradabile al 100%!) da lanciare e soprattutto da beccarsi addosso, coinvolgendo anche chi preferisce assistere soltanto.



La festa è a misura di famiglia e per di visitatori di tutte le età, con offerte e menù speciali nei locali cittadini, ma è anche una splendida occasione per conoscere tante bellezze certificate delle Marche grazie al punto d’informazione turistica “Gusta il Blu e Gusta l’Arancione”.



Corinaldo, luogo natale di santa Maria Goretti, e dotato di una splendida cinta muraria risalente al XIV secolo, fa parte da tempo del circuito "I borghi più belli d'Italia" ed è stato è stato ufficialmente insignito del titolo di Borgo più bello d'Italia 2007.



Tutte le informazioni e il programma ufficiale della festa sono sul sito www.festadeifolli.it/