Corchiano, in arrivo il Presepe Vivente

09:30 - Fino all’Epifania, Corchiano in provincia di Viterbo, mette in scena il Presepe Vivente un vero e proprio spettacolo teatrale ricco di novità e di effetti speciali.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco conosciuta per la sua teatralità, coinvolge e anima tutta la comunità locale. L’edizione 2014 si svolge il 25, 26, 27 e 28 dicembre e l’1, 4, 5 e 6 gennaio e propone un ricco programma tra spettacoli e rappresentazioni suggestive.



A fare da sfondo all’imponente scenografia è il “Monumento Naturale delle Forre", un luogo immerso nelle bellezze naturalistiche e circondato dalle testimonianza del passato, tra cavernette preistoriche, cave falische e un tratto della Via Amerina. Oltre ai costumi che riprendono fedelmente i vestiti del tempo e agli effetti di scena, la rappresentazione prevede la messa in scena anche di un bambinello “vero”, con i genitori che fanno a gara per vedere il proprio piccolo in braccio a “Maria”.



Per l’occasione viene allestita la mostra di presepi statici nel borgo antico e nelle chiese del paese, mentre per tutto il periodo natalizio è possibile visitare la mostra legata al 4° Concorso Internazionale d’arte Città di Corchiano. Non manacano nell’area dello spettacolo e in tutte le piazzette del borgo, antichi mestieri e degustazioni di prodotti locali provenienti dal Biodistretto della Via Amerina e delle Forre.



Il paese, inoltre, è un centro di origini antichissime che con ogni probabilità affonda le sue radici nell’antica Fescennium, una delle città più importanti della civiltà Falisca. Visitare Corchiano è anche l’occasione per partecipare a visite guidate alle tombe rupestri risalenti al IV - III Secolo a.C. e alla strada scavata nel tufo alta più di 10 metri di origine etrusca.



Per maggiori informazioni e prenotazioni, consultare il sito www.prolocorchiano.com

