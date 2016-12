Convivio: a Milano lo shopping solidale

Molto più di un semplice evento di beneficenza Convivio rappresenta un lungo cammino di solidarietà che nasce nel 1992 da un’idea di Gianni Versace: sono oltre 60.000 i visitatori che arrivano da ogni parte d’Italia per concedersi acquisti eccellenti a prezzi dimezzati e allo stesso tempo dare il proprio contributo a una causa che nel tempo ha fatto grandi progressi ma ha ancora molta strada davanti per arrivare all’obiettivo.



Questa edizione registra un'adesione record da parte di moltissime e prestigiose griffe: sono oltre 230 i brand che donano a Convivio capi di abbigliamento, accessori e oggetti di design delle proprie collezioni, venduti al pubblico a metà prezzo per contribuire a sostenere la ricerca di Anlaids. Tante le novità per Convivio 2016: grazie a una struttura rinnovata, la manifestazione si trasforma quest’anno in un big store, dove oltre ai singoli corner monomarca e alla già affermata sezione vintage, si alternano spazi come il “shoes and bag district”, dedicato interamente a scarpe e borse, la “kids area” e una zona destinata alla vendita di food & wine.



Molto accattivante è lo spazio dedicato al Vintage, che propone oltre mille pezzi tra accessori di ogni genere, tra vestiti, scarpe e borse firmate dalle griffe più autorevoli e provenienti da eleganti e private "cabine armadio", compresa quella di Franca Sozzani, che ha contribuito con molti suoi abiti. Genny, Space Style Concept ed Elisabetta Franchi hanno donato capi indossati da celebrities.



Si conferma anche l’atteso appuntamento con l’arte che quest’anno, si unisce per la prima volta a un nuovo “design department” riservato all’arredo contemporaneo, nell’area “Art&Design”. La sezione ospita opere di pregio, memorabilia e lavori inediti, offerti dagli artisti stessi, da collezionisti privati e gallerie d’arte, messe in vendita a prezzi accessibili. In particolare Maurizio Cattelan, grande affezionato a Convivio, ha offerto il manifesto - firmato - creato per il suo nuovo lavoro “America”, che verrà presentato al Guggenheim di New York; la curatrice Caroline Corbetta ha coinvolto ben 28 artisti del suo progetto “Il Crepaccio”; Fabio Novembre e Jacopo Foggini hanno offerto il prototipo di una loro sedia; Luca Pignatelli ha ceduto uno dei suoi pezzi più preziosi, dalle piccole dimensioni; Nico Vascellari ha realizzato un collage dedicato a Convivio. L’area Art&Design propone anche opere d’arte fotografiche e provenienti dal mondo del design e dell’architettura.



Un’altra novità: Convivio ricrea uno spazio anni ‘70 dedicato ad auto e moto d’epoca che hanno fatto sognare i ragazzi di quel periodo, conservate alla perfezione e in vendita a prezzi ridotti.



E’ presente anche un’ospitale zona di ristoro per una pausa di relax dopo lo shopping, nella quale ogni sera, dalle 19 alle 21, la giornata si conclude con l’accompagnamento di tanta buona musica e con aperitivi con DJ set. E’ anche disponibile una Zona Lounge in cui rilassarsi e nella quale assistere, in orari e giorni particolari, ad eventi collaterali. Per la prima volta - grazie al sostegno di Carbotermo, azienda milanese che opera in ambito energetico da oltre 40 anni - Convivio ospita “Casa Anlaids”, uno spazio informativo sulle diverse attività di una tra le più importanti associazioni italiane, che dal 1985 si occupa di numerose problematiche legate all’Aids per offrire nell’immediato informazioni e consulenze al pubblico.



Per accompagnare i visitatori attraverso gli stand con informazioni pratiche su Convivio, con notizie sui brand che partecipano e sulle numerose attività collaterali della manifestazione, c’è anche APP CONVIVIO, applicazione gratuita compatibile con iOS e Android, con news, eventi, foto, video e con la possibilità per gli utenti di raccontare il proprio Convivio come esperienza, interagendo con i social network della mostra mercato.



Quest’anno non sono previsti altri saldi l’ultimo giorno della manifestazione, ma il 9 e 10 giugno il pubblico può approfittare di una nuova opportunità, “Momento Convivio Smart”: in alcuni stand selezionati vengono organizzate vendite esclusive con un ulteriore ribasso sui prezzi Convivio. Queste vendite lampo, della durata di un’ora al massimo, saranno svelate direttamente alla mostra mercato con un annuncio audio e 15 minuti prima attraverso una notifica push sull’App di Convivio.



Tutti i prodotti che resteranno invenduti saranno destinati a The Vintage Project dell’Outlet di Serravalle, primo charity shop in Italia a favore della ricerca oncologica, promosso da Fondazione IEO.



Ma Convivio significa anche Easy Test: il progetto di prevenzione per non abbassare la guardia contro l'infezione da HIV e HCV, ospitato da un truck appositamente allestito, in cui viene eseguito un test di prevenzione: con un tampone orale si rilevano in pochi minuti gli anticorpi nella saliva in maniera non invasiva e indolore. Viene eseguito da operatori esperti, accompagnato da counselling necessario, ed è un medico che ne restituisce l’esito.



