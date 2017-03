Con il Fai scopriamo l’Italia delle Meraviglie

Il FAI dal 1975 è impegnato nella tutela e valorizzazione del patrimonio d’arte e natura italiano, anche attraverso un'opera concreta di recupero e restauro di tesori noti e meno noti del nostro immenso patrimonio storico-artistico. Per questa delicata opera di conservazione e restituzione alla fruizione di tutti di queste bellezze, il FAI chiede sostegno nella sua missione, inviando una donazione e rispondendo all'appello “Insieme possiamo cambiare l’Italia. Ricordiamocelo!”. Per aiutare il FAI basta inviare un sms o fare una chiamata da rete fissa al numero 45517.



Sabato 25 e domenica 26 marzo si festeggia quindi la 25ª edizione delle Giornate del Fai, un compleanno importante per una vera e propria festa di piazza irrinunciabile. Queste “nozze d’argento” con l’orgoglio e la consapevolezza condivisa di vivere nel Paese più bello del mondo, sono un traguardo di cui essere fieri, ma al tempo stesso un punto di partenza.



Oltre 50 borghi storici - Le Giornate di Primavera saranno occasione per scoprire oltre 50 borghi storici, in linea con l’iniziativa del MiBACT che ha proclamato il 2017 “Anno dei borghi”. Tra gli itinerari proposti: Rossano (CS), il cui Museo Diocesano ospita il Codex Purpureus, capolavoro dei codici miniati bizantini; Caramanico Terme (AQ), piccolo villaggio medievale nel cuore del Parco Nazionale della Majella; Comacchio (FE), vero gioiello del Delta del Po, dove in barca si potrà scoprire la grande Salina; Taggia (IM), luogo ricco di arte e natura della Liguria di Ponente.



Domus Aurea: apertura straordinaria - Ogni regione ha i propri appuntamenti, ogni località le sue sorprese e anche quest’anno il catalogo delle aperture è molto vario e ricco di proposte sorprendenti. Su “www.giornatefai.it” si trova l’elenco completo delle aperture, del quale qui segnaliamo solo qualche chicca: Roma: il Convento di Trinità dei Monti, fondato da Francesco di Paola nel 1494, che custodisce pregevoli decorazioni pittoriche, tra cui singolari illusioni ottiche e studi sulla prospettiva, di cui saranno straordinariamente visibili sale sempre chiuse, e la Domus Aurea, la sontuosa residenza dell’imperatore Nerone oggi al centro di un progetto di restauro e accessibile su prenotazione solo in alcuni periodi.



Da Milano a Messina altre meraviglie - Milano: dopo il successo delle Giornate FAI 2012 riapre al pubblico il Palazzo della Banca d’Italia con i saloni ricchi di arredi originali e opere d’arte con capolavori di Balla, Guttuso, Giò Pomodoro e Hayez; Portovenere (SP): eccezionale apertura della Fortezza del Varignano, proprietà della Marina Militare e sede del Raggruppamento Subacquei e Incursori “Teseo Tesei”, dove venne ospitato e curato Garibaldi; Firenze: con dei siti “icona” dell’800 romantico. Cervia (RA): la discoteca Woodpecker costruita nel 1968 e abbandonata dopo pochi anni in seguito a un incendio, di grande originalità architettonica, sperimentale per gli anni Sessanta. Il Cimitero degli Allori a Firenze, che ospita defunti di 50 nazioni e 30 religioni diverse, e quello degli Inglesi, con il sepolcro della poetessa E. Barrett Browning. Messina: i Bastioni della Lanterna di Montorsoli, fortificazione progettata a metà ‘500 per controllare una vasta area dello Stretto.



Le aperture esclusive - Napoli: si potranno scoprire parti mai visitabili dell’Isola di Nisida, collegata alla terraferma da un pontile carrozzabile, che oggi ospita l’Istituto Penale Minorile di Napoli e un presidio militare, e Castel Capuano, uno tra i più antichi castelli della città – di origine normanna – che è stato per secoli il centro della vita giudiziaria e culturale di Napoli, con i suoi saloni magnificamente affrescati e decorati . Milano: visite a Palazzo Crivelli, uno degli edifici più prestigiosi della Milano del Settecento, che vanta sontuosi loggiati, saloni affrescati e un magnifico scalone.



Udine, Ascoli, Siena, Ascoli Piceno, l’Italia delle meraviglie - Ascoli Piceno: apertura eccezionale della Collezione privata di Arte Maiolica di Giuseppe Matricardi, composta da circa 600 maioliche di grande rilievo, realizzate tra Quattrocento e Ottocento. Bergeggi (SV): visita straordinaria dell’Isola di Sant’Eugenio con la sua area marina protetta. Udine: la Torre dell’Orologio,, simbolo della città, visitabile per la prima volta. Sarnico (BG): visita ai Cantieri Riva, ancora attivi e quindi solitamente non accessibili, dove si potrà conoscere la storia dei motoscafi Riva dal mitico Aquarama degli anni ‘50 agli attuali yacht. Siena: la Farmacia dell’ex Ospedale psichiatrico San Niccolò, che conserva una bella collezione di vasi da farmacia in ceramica e vetri della fine del XVIII secolo, unica per completezza e conservazione.