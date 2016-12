Con Anghió, metti l'Adriatico nel piatto

Giunto alla settima edizione, il Festival propone, con un format molto accattivante, un focus sulla tradizione del pesce azzurro nelle Marche e in altre regioni italiane, per incentivare il consumo di specie di pesce amiche della salute: il pesce azzurro, infatti, è ricco di Omega 3 e Omega 6 e, nello stesso tempo, voce centrale dell'economia locale. L'evento è ideato e realizzato da Tuber Communications e Sedicieventi, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, della Regione Marche, della Provincia di Ascoli Piceno e della Camera di Commercio di Ascoli Piceno.



Sede della kermesse è la centralissima piazza Giorgini: presso il Palazzurro, dalle ore 18 alle 23; con il carnet di ticket da 15 euro ci si può addentrare in un percorso di ricette e proposte culinarie, fra tradizione e innovazione. Sono previste anche degustazioni guidate con Le Farine Magiche, che presenta le numerose farine della gamma, e con il Pastificio Leonardo Carassai, produttore della pasta all’uovo di Campofilone. Tutti i giorni dalle 18 alle 23, chef dii primo piano propongono deliziosi piatti tra cui, per citane solo alcuni, la pasta al battuto di alici e frittura di paranza, panzerotti alici e fiordilatte, pizza burrata e alici, olive ripiene di pesce, ciliegine di fiordilatte con ripieno di alici. Spaghetti alici e tartufo estivo dei Sibillini, mortadella di mare con maionese di uova d'azzurro e finocchiona di mare.



Con “50 sfumature di azzurro”, invece, (sempre dalle 18 alle 23i) si esplora ogni giorno un ristorante diverso. Ai fornelli, si alternano i migliori chef che propongono due menu alternativi a prezzi diversi: 20 o 35 euro. Ad accompagnare il cibo, i vini piceni, in particolare Passerina e Pecorino della Docg Offida, nell'Enoteca delle Marche, in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Piceni. A chiudere l'evento, sabato 16 e domenica 17 luglio, c’è Andy Luotto, chef con la passione per la recitazione (o viceversa) che proporrà un giro d'Italia attraverso i sapori dei piatti appositamente selezionati per il Festival: fagottino di alici e scarola, sgombro con cipolla, pasta con le sarde. E, per chi vuole il menu completo, anche alici in agrodolce marinate, bagnacauda e sorbetto di frutta al vino.



Gli appassionati dell’Happy Hour, nell'area Aperifish, trovano una vasta scelta di cocktail con cui accompagnare stuzzichini di pesce. Chi è, invece, alla ricerca di un momento di relax, può rilassarsi e degustare i prodotti dell'Adriatico presso l'accogliente Spalm Beach.



In programma anche il convegno su “Le nuove direttive sulla pesca. Opportunità per il comparto ittico marchigiano”, che apre l'edizione 2016 della kermesse, con la presenza del viceministro alle Politiche Agricole, Giuseppe Castiglione. Sabato 9 luglio altro interessante appuntamento con la presentazione alle ore 21, del libro “Il Piceno ed il Pecorino”, edito da Slow Food editore per il Consorzio Tutela Vini Piceni In occasione di Anghiò vengono anche organizzate escursioni in barca con degustazione di pesce locale povero e/o massivo a bordo. (Per info e prenotazioni +39 349 2824594)



Il programma completo del Festival è disponibile sul sito Internet www.anghio.it, e su Facebook sulla pagina Anghió Festival del Pesce Azzurro.