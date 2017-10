Como: al via 8208 Lighting Design Festival

A Como le opere dʼarte fatte di luce Ufficio stampa 1 di 5 Ufficio stampa 2 di 5 Ufficio stampa 3 di 5 Ufficio stampa 4 di 5 Ufficio stampa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Si svolge da sabato 4 a martedì 28 novembre la seconda edizione dell’evento dedicato all’arte e al design con installazioni luminose in vari luoghi della città leggi tutto

8208 è il nome attribuito all'asteroide dedicato ad Alessandro Volta e a un cratere della Luna. E' la forza propulsiva con cui il Lighting Design Festival attraversa Como per mezzo della luce, con l'intento di muoversi fuori dai confini canonici dei musei e delle gallerie, per inserirsi nello spazio pubblico e nell’ambiente della città.



L’arte si è sempre confrontata con il tema del Confine, reinterpretandolo secondo la propria specificità, dalla poesia alla musica, dalla pittura al cinema. Una delle immagini più intense e significative del “boundary” è la siepe di Leopardi descritta nella poesia L’infinito. Essa è il limite che “il guardo esclude”, ma che, proprio grazie a questo, origina la forza con cui la mente e l’immaginazione spaziano al di là di esso, verso l'infinito. Il confine diventa così il tema con cui i partecipanti al festival sono chiamati a confrontarsi utilizzando il mezzo espressivo della luce, reinterpretato da ciascuno a suo modo, proponendo ora una barriera fisica, oppure un muro evanescente, o ancora una gabbia invisibile, una casa senza muri, per citare solo alcune delle opere realizzate degli artisti internazionali selezionati per il Festival. Le opere sono inserite nei contesti più belli e significativi della città, in interazione con essi e amplificandone aspetti e letture spaziali. I visitatori sono invitati non solo ad ammirare queste opere, ma anche a interagire con esse e diventarne protagonisti. Lo spettatore è quindi spinto dalla curiosità a passare da un’opera all’altra, leggendole e confrontandole tra loro.



Il Festival ospita anche una serie di eventi speciali: tra questi un workshop per lo sviluppo illuminotecnico e la creazione di scenari di luce; una giornata di panel sul rapporto tra arte e tecnologia, per presentare scenari di riferimento, esempi di innovazione e nuove tendenze; una serata di musica e performance live al confine delle arti e delle tecnologie; una mostra collettiva di sedici artisti, nel corso della quale il buio tratta la luce nera come medium espressivo in grado di coinvolgere lo spettatore in una innovativa esperienza sensoriale.



8208 Lighting Design Festival è promosso dalla Fondazione Alessandro Volta, impegnata nella promozione dell’Università, della ricerca scientifica e dell’alta formazione, insieme al Comune di Como e con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio di alcuni importanti enti.

La manifestazione è in partnership con Alberobello Light Festival, evento internazionale che trasforma i trulli pugliesi in opere d’arte luminose, e con F-Light, il festival della luce che illumina i luoghi più belli e suggestivi di Firenze con proiezioni, videomapping, installazioni, il Comune di Cernobbio e Associazione Villa del Grumello, che ospiteranno due installazioni.



Tutte le informazioni su www.8208.it