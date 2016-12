Comicon 2015: a Napoli il Salone Internazionale del Fumetto

Il fumettista Milo Manara oltre ad essere presidente dell'edizione ha anche firmato il manifesto con The Yellow Kid, il bimbo protagonista delle strisce giornalistiche a cui si fa risalire la nascita del linguaggio fumettistico. Comicon 2015, quest'anno, celebra anche i 75 anni della Marvel Usa, la fucina dei supereroi, da Spiderman a Hulk, dagli X-Men ai Fantastici 4: in mostra tantissime tavole originali, il materiale audiovisivo, e una sezione sugli autori italiani che lavorano per la casa USA. Tre le altre mostre spicca quella dedicata a Julia, l'affascinante investigatrice di casa Sergio Bonelli Editore che giunge al traguardo del numero 200, che uscirà proprio per il Comicon.



Molta attesa anche per Gamecon, che quest'anno occupa due grandi padiglioni, il 5 e 6, dedicati al Gioco e al Videogioco. Mentre nelle aree giochi ci si diverte con Wizards of The Coast, Asterion, DV Giochi, Hasbro, Giochi Uniti, Force of Will, l'area games vede ospiti di prestigio come Rob Alexander, l'illustratore di Magic The Gathering. Per l'area videogames c'è un ricco calendario di incontri, mentre i ragazzi si sfidano nei tornei di videogames sull'incredibile palco per gli scontri di League of Legends a cura di Legacy Go Pro e attività ed esperienze uniche come l'Oculus dell'Area Red Bull, un'incredibile esperienza in realtà virtuale.



Nell'auditorium della Mostra al via anche la sezione Cartoona con decine di proiezioni, anteprime e gli attesissimi incontri con gli youtubers. La 20th Century Fox ha confermato l'annuale partnership con il festival e presenta in anteprima domenica 3 maggio il suo prossimo film "Il libro della vita di Jorge Gutierrez" prodotto da Guillermo del Toro, una commedia dallo stile unico che incoraggia a celebrare il passato guardando al futuro. Tra le tante novità ecco spuntare nelle edicole il nuovo numero di Topolino con una copertina completamente dedicata a Pompei. Lo scorso anno si era scelto di puntare su Napoli e sul suo meraviglioso Golfo, quest'anno invece Topolino e Pippo accompagnano i lettori in un viaggio tra gli scavi archeologici che restano straordinariamente aperti per i cittadini e turisti anche in occasione del 1 maggio.



L'orario di apertura per tutti e quattro i giorni del Festival è dalle ore 10.00 alle ore 20.00. La biglietteria è aperta dalle 9.00 alle 19.00. Biglietti e prezzi: euro 10 l'ingresso giornaliero, acquistabile presso le biglietterie della Mostra d'Oltremare, anche in prevendita (+1euro). Ingresso ridotto, sotto i 12 e sopra i 65 anni: 7 euro. Gratis fino a 6 anni e disabili. Per chi decidesse all'ultimo momento di visitare il Festival, consultare il sito ufficiale www.comicon.it.