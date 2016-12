Comacchio, via alla sagra tra anguilla e jazz

Tante novità, quindi a Comacchio: a partire dal grande stand gastronomico a pochi passi da Argine Fattibello le cui cucine ogni sabato e domenica vedranno il trionfo di 'sua maestà’ l’anguilla – presente un po’ in tutte le pietanze, dall’antipasto fino al dessert -– che effettuerà aperture straordinarie serali anche per i tre venerdì, con menu speciali e diversificati. E ancora le escursioni e cene a tema dedicate – dal lunedì al giovedì – alla valorizzazione di prodotti e tradizioni che fanno della città dei Trepponti non soltanto la 'capitale dell’anguilla’ ma anche il 'cuore’ di una piccola e particolarissima filiera vitivinicola: in concomitanza e nell’ambito della Sagra 2015 tornerà infatti il “Convivio”, vetrina enologica di quest’estremo lembo della Pianura Padana con tour fra vigneti e cantine e degustazioni di “vini sulle sabbie” in arrivo anche da altre regioni italiane, e non solo.



Bancarelle e corsi di remigazione - Assolutamente da non perdere, le coloratissime bancarelle di prodotti enogastronomici, artigianali e del riuso che ogni sabato e domenica invaderanno un po’ tutto il centro storico, insieme a spettacoli di strada, animazioni per i più piccoli e tante attività sull’acqua: dalle visite guidate navigando lungo i canali cittadini alla 'scuola di bataniere’ – mini-corsi di remigazione per turisti che saranno accompagnati da esperti barcaioli – fino alle spettacolari gare dei vulicepi, tipica e velocissima imbarcazione comacchiese, che culmineranno nella finale di domenica 11 ottobre.



Imparate a catturare l'anguilla - E ancora, ogni sabato mattina le dimostrazioni pratiche di cattura dell’anguilla nelle stazioni da pesca delle valli e la spiedatura della 'regina’, con la suggestiva accensione dei camini della Manifattura dei Marinati. Per gli appassionati della buona musica, tre concerti straordinari e gratuiti con “Comacchio in Jazz” nei sabati di Sagra vedranno salire sul palco dell’Arena di Palazzo Bellini altrettanti grandi protagonisti del panorama italiano di questo genere musicale: il 26 settembre il “Gio Belli Manouche Quartet”; il 3 ottobre Fabrizio Bosso insieme al gruppo Barioca, per l’occasione in un eccezionale sestetto ed il 10 ottobre il “Maurizio Rolli Quintet”.



La piccola Montmarte sui canali - Mentre per chi si diletta d’arte, l’appuntamento è nel primo week end di Sagra quando strade, piazze e rive dei canali si trasformeranno in una 'piccola Montmartre' per la seconda edizione del concorso-estemporanea di pittura. Per gli appassionati dell'abitar viaggiando, a pochi passi da stand gastronomico e centro storico sarà predisposta la tradizionale area riservata per la sosta camper.



