Comacchio, un viaggio tra le delizie del Delta

Per tre weekend la splendida città sull’acqua di Comacchio diventa scenario di piatti tipici, ricette antiche e pietanze innovative, tra fumanti stand e tanti eventi collaterali.



Tra anguille, jazz e "batane" - Si può partecipare a dimostrazioni di cattura dell’anguilla, ad escursioni in barca tra gli scenari del Delta del Po, cacce al tesoro e poi vivere l’esperienza di condurre le batane, le imbarcazioni tipiche, ed immergersi tra spettacoli, musica jazz, teatro e letteratura. Tantissime le iniziative per scoprire il territorio, tra le quali il percorso museale all’aperto tra gli antichi casoni delle valli e la Manifattura dei Marinati, che racconta la memoria della lavorazione dell’anguilla, oggi presidio Slow Food, ed un tempo cuore dell’economia e dell’artigianato della gente di Comacchio.



Comacchio da non perdere! - Si può partecipare alla manifestazione anche usufruendo della proposta di 2 giorni “Sagra dell'anguilla di Comacchio da non perdere!” comprende una notte in hotel con colazione, la visita guidata di Ferrara, una degustazione vini e prodotti tipici in azienda agrituristica a Comacchio; un pranzo agli stand della Sagra dell'Anguilla, un Comacchio Museum Pass per l' ingresso ai musei di Comacchio ed una escursione in motonave nelle Valli di Comacchio.



Per maggiori informazioni: www.visitferrara.eu