Comacchio in festa per sua maestà l’anguilla

Anche per la diciannovesima edizione dell’evento, Comacchio si vestirà a festa proponendo un ricchissimo cartellone di appuntamenti non soltanto per i tre week end ma anche in tutte le serate delle due settimane di kermesse.



Anguille e vini delle sabbie - Si potrà partire dal grande stand gastronomico a pochi passi da Argine Fattibello (oltre 700 i posti a sedere) le cui cucine ogni sabato e domenica vedranno ‘sua maestà’ l’anguilla protagonista un po’ in tutte le pietanze, dall’antipasto fino al dessert: un biscotto tipico a forma…d’anguilla. E ancora escursioni a piedi, in bici ed in barca ma anche degustazioni guidate e cooking show dedicati alla valorizzazione di prodotti e tradizioni che fanno di Comacchio la ‘capitale dell’anguilla’ ma anche il ‘cuore’ del Bosco Eliceo, la denominazione di origine dei vini ‘delle sabbie’.



Lungo i canali con i vulicepi - Da non perdere, inoltre, le attività sull’acqua: dalle visite guidate del centro storico navigando lungo i canali cittadini alle spettacolari gare dei vulicepi, tipica e velocissima imbarcazione comacchiese, che si svolgeranno ogni domenica pomeriggio. E ancora, le dimostrazioni pratiche di cattura dell’anguilla nelle stazioni da pesca delle valli e i gemellaggi enogastronomici che vedranno approdare a Comacchio specialità e must agroalimentari provenienti non soltanto da altri territori italiani, ma anche dal Giappone.



Esperti giapponesi di sushi - Nel primo week end di sagra tornerà infatti anche lo chef Hiroshi Ogata, uno dei massimi esperti nipponici nella cucina di questo pesce. Mentre per gli appassionati dei mercatini, tante coloratissime bancarelle di prodotti enogastronomici, artigianali e del riuso invaderanno un po’ tutto il centro storico. Per chi si muove in camper, da non perdere in concomitanza con il primo week end di Sagra (29 settembre 1 ottobre) il grande raduno organizzato da Arcer con il patrocinio di Confedercampeggio.



