Comacchio: Fiera del Birdwatching e del Turismo Naturalistico

Per chi ama immergersi a 360 gradi nella natura, osservarla in tutti i suoi aspetti e, magari, catturane i lati più magici in uno scatto fotografico c’è un appuntamento da non perdere: Comacchio , nel Delta del P o, ospita dal 29 Aprile al 1 maggio l’ottava edizione della Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico. Tre giorni con mostre, workshop fotografici, laboratori didattici ed escursioni, e grande novità, una gara birdwatching/fotografia a coppia con fotografi e birdwatchers.

La fiera si svolge ogni due anni ed è l’evento di punta di "Primavera Slow", il ricco programma di eventi ed iniziative che dal 19 marzo al 26 giugno coinvolge questa zona di grande pregio naturalistico, con escursioni a piedi, in bicicletta e in barca, passeggiate a cavallo, laboratori didattici, visite guidate, eventi sportivi e molto altro ancora. Un territorio magico tutto da scoprire: da Rosolina a Goro, da Mesola a Comacchio, da Ravenna a Cervia, e dalla costa all’entroterra alla scoperta delle Valli di Argenta, Oasi di Bando, Vallette di Ostellato, fino ai territori della Bassa Romagna.



La Fiera del Birdwatching offre una vera e propria full immersion nel variegato mondo di chi ama osservare e ritrarre gli uccelli con la macchina fotografica nel loro habitat naturale, In particolare la gara birdwatching/fotografia a coppia è realizzata con la collaborazione di un testimonial d’eccezione, Menotti Passarella, vincitore del secondo campionato italiano di Birdwatching, denominato Big Year, indetto dalla associazione EBN (European Birdwatching Network, sezione italiana). Ritorna nel Delta anche Francesco Petretti che realizza la III edizione del Laboratorio del documentario Naturalistico nella suggestiva location della Salina di Comacchio. L’Acqua è in questa edizione la protagonista di laboratori e di workshop, realizzati in collaborazione con il C.A.D.F – Consorzio Acque del Delta, e del concorso fotografico internazionale “Acque dolci e salate”.



Anche questa edizione della Fiera è affiancata dagli eventi del Photofestival di Asferico - AFNI, con proiezioni, workshop e mostre che animano le sale di Palazzo Bellini a Comacchio, a pochi passi dai padiglioni fieristici, e da un ricco programma di fotografia in collaborazione con fotografi esperti e amatoriali. Sono presenti in fiera le aziende leader del settore della fotografia che mettono a disposizione del pubblico le attrezzature da testare direttamente in valle.



Per informazioni, sito Internet www.primaveraslow.it.