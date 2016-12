Comacchio: appuntamento di gusto con l’anguilla del delta del Po

12:29 - Comacchio, cittadina in provincia di Ferrara adagiata sul delta del Po, sabato 11 e domenica 12 ottobre ospita il clou della Sagra dell’Anguilla, appuntamento gastronomico nato dalla volontà di promuovere nel vasto panorama culinario nazionale il prodotto ittico che ha reso famosa la cittadina lagunare.

Giunta alla XVI edizione, la sagra è l’avvenimento più importante nel panorama comacchiese. In un centro storico dove terra e acqua si uniscono a creare suggestivi canali solcati placidamente da tipiche imbarcazioni, ogni anno la tradizione storica antica e la forte identità lagunare si fondono e offrono ai visitatori della Piccola Venezia un saporito viaggio alla scoperta dell’offerta gastronomica più verace. Lo stand principale offre i piatti della tradizione autentica, mentre i ristoranti del centro, spinti dalla volontà di sperimentare, presentano menù sempre a base di anguilla ma dalle connotazioni più moderne e innovative, senza però rinunciare alla qualità che contraddistingue i ristoranti di Comacchio.



Qui, tra queste placide valli, l’allevamento estensivo di specie ittiche risale a tempi remoti: nonostante il paesaggio lacustre attorno a Comacchio si sia modificato radicalmente negli ultimi secoli rimane immutata, anzi rafforzata, la volontà di mantenere e salvaguardare l’indissolubile legame tra le tradizioni del luogo e un presente sempre più proiettato verso un frenetico futuro. I ritmi lenti della laguna, le oasi naturali, i suggestivi scorci del centro storico coi suoi ponti monumentali in cotto e pietra d’Istria sono la cornice ideale per gustare piatti come l’anguilla marinata (presidio Slow Food), il brodetto d’anguilla alla comacchiese, il risotto cremoso all’anguilla e l’immancabile anguilla ai ferri.



L’agenda della sagra non è solo legata all’offerta gastronomica: dimostrazioni, visite guidate e mercatini rendono l’offerta di Comacchio ricca di eventi cui partecipare. La giornata di sabato inizia presto con l’appuntamento, per i più mattinieri, alle 9:00 presso la Stazione di Pesca Foce con una dimostrazione pratica guidata e gratuita della pesca in valle con attrezzature e tecniche tradizionali.



Successivamente, alle 10:30, presso la Manifattura dei Marinati, i marinai si adoperano nella spiedatura tipica dell’anguilla, nella marinatura e nell’accensione del suggestivo camino nella Sala Fuochi. Presso il Ponte degli Sbirri e durante più appuntamenti nell’arco delle due giornate comacchiesi vengono impartite lezioni guida per imparare a guidare le batane e i paradelli, le tipiche imbarcazioni dei canali, con rilascio di “attestato di bataniere”. In tutto il centro storico, sia sabato che domenica, il Gran Bazar offre prodotti di artigianato locale, prodotti tipici, collezionismo e altre curiosità, mentre il mercatino in Piazzale Card. Pallotta offre prodotti a Km zero del Delta Padano in collaborazione con la Strada dei Vini e Sapori della provincia di Ferrara. L’associazione Marasue propone durante il weekend escursioni in barca, laboratori per i più piccoli e visite guidate alle chiese che si affacciano sul Canale di Via Cavour. Appuntamento caratteristico anche per domenica, di pomeriggio però, quando alle 17:00 in Via Cavour la caccia in botte viene riproposta nelle placide acque del canale, una prova di abilità tipica delle valli comacchiesi. E poi ancora degustazioni di vini e distillati delle Sabbie d’Italia, dimostrazioni della caratteristica raccolta del sale, escursioni di trekking urbano, presentazioni di libri e gare di velocità sulle batane.



