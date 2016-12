Click on the mountain: a Courmayeur sale l'adrenalina

Fino a sabato 5 marzo Courmayeur , in Valle d'Aosta, ospita Click on the mountain , l'ottava edizione di uno dei principali foto-contest dedicati al freeride che, quest'anno, ha un concept nuovo. Quattro team, ognuno composto da freerider pro, un fotografo e un filmer professionista hanno a disposizione 72 ore per creare un book e un video da 120 secondi al massimo.

Il format di base non cambia: raffigurare gli scenari unici di Courmayeur e delle sue montagne e raccontare, attraverso le immagini, la bellezza del paesaggio e le atmosfere adrenaliniche di questo sport. Ma l'edizione del 2016 presenta una novità: protagonisti del contest non sono solo le foto ma, da quest'anno, anche i video. Da martedì 1 marzo prende il via la gara vera e propria che si chiude la sera di giovedì 3 marzo. Venerdì, invece, è la giornata dedicata al montaggio e alla post produzione degli shooting che sono giudicati dalla giuria nel pomeriggio di sabato.



LA GARA - Solo 72 ore per realizzare il book migliore ed aggiucarsi il Click on the mountain era già un'impresa. Ora la competizione diventa ancora più ardua: ogni Team sarà composto da 1 fotografo, 1 filmer e 3 riders che dovranno offrire il meglio della loro arte per consegnare a una giuria specializzata 5 foto e un video di 2 minuti, il tutto realizzato e post-prodotto a Courmayeur in soli 3 giorni.



I TEAM - Quattro team internazionali provenienti da quattro Paesi diversi e nomi di prestigio si riuniscono a Courmayeur per l'inizio dell'avventura. Ogni squadra è composta da un fotografo, un videomaker e tre sciatori, tra cui un local rider. Jacob Wester, il genio svedese del backcountry, fa squadra con Tom Ritsch (Austria), con il fotografo Ethan Stone (Usa) e con il filmer Sam McCohen. Dalla Spagna il filmer Borja Azurmendi e l'artista Pablo Varela Perez catturano le azioni spettacolari degli americani Ian Hamilton e Giray Dadali. La Francia è rappresentata da Arthur Ghilini (foto), Yan André (film), Christophe Henry e Loic Deschamps (rider). A tenere alta la bandiera italiana sono gli snowboarder di casa Simon Gruber e Nicholas Bridgman, facendo squadra con il filmer Marco Morandi e il fotografo Roby Bragotto. La premiazione sabato 5 marzo, ore 19.00, al Jardin de l'Ange, salotto nel cuore del centro storico di Courmayeur.