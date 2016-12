Città della Pieve e le sue Infiorate artistiche

13:41 - Città della Pieve, in provincia di Perugia, dal 19 al 21 giugno diventa una tela artistica: più di venti delegazioni di “infioratori” provenienti da tutta Italia si ritrovano per l'Infiorata, un appuntamento che trasforma la cittadina umbra in un tripudio di colori e profumi.

La città dà il benvenuto alla stagione estiva con il tradizionale appuntamento dedicato ai fiori. Un evento - organizzato dai contradaioli del Terziere Casalino in omaggio al loro Patrono San Luigi Gonzaga - che spegne le prime 50 candeline. All’ edizione 2015 si aggiunge anche “Casalino in Fiore”, un evento nell'evento: la rassegna delle infiorate artistiche d'Italia arricchita da appuntamenti fatti di arte, spiritualità, storia, gastronomia e antiche tradizioni popolari.



Dal Lazio alla Liguria, dalle Marche alla Campania, fino alla Toscana, la Puglia, la Sicilia e l’Umbria, Città della Pieve ospita 22 delegazioni tra le più conosciute infiorate italiane che, dalla mattina di sabato 20, trasformano piazza Unità d'Italia in un vero e proprio tappeto floreale. Nel pomeriggio di sabato si uniscono anche gli infioratori del Terziere Casalino che, in corso Pietro Vannucci, realizzano la tradizionale infiorata di S. Luigi Gonzaga, patrono del Terziere (la terza parte di Città della Pieve).



Nel corso della manifestazione, inoltre, grande spazio viene dato alla gastronomia: nell'incantevole scenario degli Orti del Palazzo Vescovile apre la “Taverna del Barbacane”, dove è possibile gustare piatti tipici della tradizione tra cui le lumache al pizzico, il cinghiale al dragoncello e le carni cotte sul braciere di uno spettacolare focolare. Ottanta espositori di fiori e piante arricchiscono la mostra -mercato che si divide tra la centrale p.zza Plebiscito e alcune delle vie più caratteristiche del Terziere, in particolare via S.M.Maddalena e via S.Egidio che sono collegate tra loro per mezzo di quella che viene considerata una delle vie più strette d'Italia: il “Vicolo Baciadonne”.



Partecipare all'Infiorata è la giusta occasione per visitare Città della Pieve, cittadina adagiata a 500 metri di altezza su un colle che domina la Val di Chiana e il Trasimeno. Libero comune dal 1228 sotto la protezione dell'imperatore Federico II di Svevia, diede i natali nella metà del XV° Secolo al suo figlio più illustre, Pietro Vannucci detto Il Perugino, che ha regalato alla città una serie di gioielli di inestimabile valore.