Cirko Vertigo: l’evoluzione del circo tra spettacoli e scuola

Per chi ama il circo , ma non sopporta la vista di animali tristi e di improbabili domatori è in arrivo un'opportunità da non perdere: il Cirko Vertigo propone le date della sua tournée e insieme invita grandi e bambini ad accostarsi in prima persona all'esperienza magica dell'arte circense, per vivere in modo ludico tutta la magia di un mondo affascinante. La prima esibizione è in calendario a Milano il 19 ottobre 2015 presso il Piccolo Teatro, con uno spettacolo intitolato VERTIGOSUITE#; si replica a Genova nei giorni 10 – 11- 12 – 13 dicembre. Il Cirko Vertigo è stato di recente riconosciuto dal ministro Franceschini, con un decreto, quale Compagnia di Circo Contemporaneo Stabile.

La filosofia del Cirko Vertigo è espressa dalla lettera K, che dal greco vuole indicare movimento, e dal nome Vertigo, che si rifà al termine latino che indica mutamento, piroetta, vertigine, giravolta. Sono queste le parole chiave che contraddistinguono la metamorfosi che questa realtà ha saputo dare alla tradizione dell'arte circense.



VERTIGOSUITE#, lo spettacolo in arrivo a Milano è stato selezionato per aprire NEXT, la manifestazione realizzata da Regione Lombardia con il contributo di Fondazione Cariplo e in collaborazione con Unione regionale A.G.I.S. E' coprodotto da Cirko Vertigo e ha come protagonista la compagnia bluCinque, con la regia e coreografia di Caterina Mochi Sismondi. La Vertigine è uno dei temi su cui indagano gli artisti impegnati nella performance: Il movimento vorticoso di rotazione, il vortice, la piroetta, ma anche il capogiro, la perdita di equilibrio e la distorsione della percezione sensoriale, si accompagnano al turbamento della sensibilità spaziale e alla sensazione di spostamento dell'ambiente, come perdita momentanea dell'equilibrio psichico e sentimentale. In scena musicisti e performer, in un percorso a tappe, portano a una riflessione sulla costante condizione di sospensione e cambiamento.



Il Cirko Vertigo è un centro internazionale di creazione e produzione di spettacoli ed eventi, e sede di formazione professionale e ludica nelle arti circensi. La scuola, nata a Torino nel 2002, si rivolge sia ai giovani artisti che intendono fare del circo una professione, sia a chi desidera semplicemente accostarsi all'esperienza circense a livello ludico e amatoriale. Nasce da un progetto artistico e culturale intrapreso nel 1999 dall'Associazione culturale Qanat Arte e Spettacolo fondata da Paolo Stratta. I corsi amatoriali consentono ad adulti e bambini di mettersi alla prova attraverso le tecniche del circo e di sperimentare il brivido del trapezio o dell'acrobatica come una qualsiasi attività sportiva, I corsi pomeridiani per bambini, articolati in un'offerta per quattro fasce di età a partire dai 3 anni, privilegiano un avvicinamento graduale a tutte le discipline del circo. Intorno ai 12-15 anni gli allievi vengono inseriti in corsi contenenti elementi di acrosport, preparazione fisica, acrobatica a terra, verticalismo e discipline aeree. Per ragazzi e adulti sono attivati corsi di acrobatica, mano a mano (l'acrobatica che viene praticata in coppia, con un porteur e un agile), discipline aeree, tessuti aerei, giocoleria e parkour. Infine, il “Circo in famiglia” è un corso che si rivolge ai genitori che vogliono intraprendere insieme ai loro bambini un percorso di avvicinamento alle discipline circensi. Le lezioni avvengono il sabato mattina e prevedono riscaldamento, preparazione fisica, preacrobatica, acrobalance (figure di equilibrio a due, svolte da genitore e figlio insieme), discipline aeree (tessuti, trapezio e cerchio) con preparazione di un saggio alla fine dell'anno. I corsi si tengono presso la Casa del Circo, Parco Culturale Le Serre, Via Tiziano Lanza, 31 – 10095 - Grugliasco (Torino).



Per informazioni www.cirkovertigo.com