Cioccoshow 2015: Bologna, una pasticceria a cielo aperto

Cinque giornate che rendono Piazza Maggiore e il centro storico della città il punto di riferimento di chi vuole concedersi una passeggiata a tu per tu con il cibo degli Dei. Tra dolcezza e buon gusto grazie a numerosi eventi è possibile andare alla scoperta di tutti i segreti del cioccolato: una delle principali novità dell'evento è il cioccolato speziato, presentato in anteprima a Expo 2015. Special Guest dell'edizone, invece, è Leonardo Di Carlo, il tecnico della pasticceria italiana, un formatore appassionato e attento alla continua evoluzione di quest'arte che si esibisce domenica 15 dalle 10.00 alle 12.00 presso il laboratorio di Cioccoshow in Piazza Galvani.



Tanti gli appuntamenti in calendario. Nella Scuola di cioccolato in piazza Galvani, grandi e piccini, possono cimentarsi nella lavorazione di questo cibo così ricco e così desiderato. La Scuola regala a tutti gli appassionati del cioccolato la possibilità di diventare per un giorno dei cioccolatieri e tutti i corsisti possono così conoscere le tecniche della lavorazione del cioccolato, esercitandosi all'interno di una cucina professionale (appositamente ricreata) seguiti dai Maître Chocolatiers.



Sempre in Piazza Galvani, viene allestito un laboratorio artigianale in cui si svolgono lezioni dedicate agli alunni delle scuole, per approfondire la cultura del cacao partendo dalla storia: come veniva usato dai vari popoli e culture, fino al suo arrivo sulle nostre tavole. Qui il pubblico può inoltre seguire le dimostrazioni e i consigli dei Maestri Cioccolatieri dell'Associazione CiocchinBo impegnati, per tutte le cinque giornate di manifestazione, in esibizioni di golose creazioni che saranno offerte al pubblico alla fine di ogni dimostrazione. L'ingresso al laboratorio è gratuito e riservato ai primi 100.



In occasione di 'Cioccoshow' vengono effettuati tour della città e visite guidate in collaborazione con Vitruvio per scoprire i tesori storici di Bologna, sorseggiando cioccolata calda o degustando gustosi cioccolatini. Ancora, il Cioccoshow Award, premio istituito da BF Servizi, Cna e CiocchinBo, nato nel 2011 con l'intento di premiare gli artigiani che, all'interno della manifestazione, si distinguono per la qualità della produzione e dell'esposizione del proprio prodotto.



Per maggiori informazioni, www.cioccoshow.it