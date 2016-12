10 febbraio 2015 Cioccolentino: un amore di cioccolato Terni celebra da mercoledì 11 a domenica 15 febbraio la festa degli Innamorati con le dolcezze al cacao Tweet google 0 Invia ad un amico

17:58 - Il cioccolato è il sapore stesso della passione. Dato che San Valentino è il Patrono di Terni, ecco che la città umbra si trasforma a buon diritto in capitale degli innamorati. L’appuntamento per chi adora il cioccolato.. e il proprio partner è a Cioccolentino da mercoledì 11 a domenica 15 febbraio.

Terni nasconde un cuore fondente fatto di una cultura gastronomica che parte da un’antica tradizione dolciaria e pasticcera. Per celebrare Cioccolentino vengono chiamati chef, maestri pasticceri ed aziende dolciarie provenienti da tutta Italia che propongono il meglio dal mondo del Cibo degli Dei.



In calendario, nei giorni della manifestazione, percorsi esperenziali in cui si esplora l'eccellenza del cioccolato con i cinque sensi; il Choco show, nel cuore del centro storico di Terni, in cui centinaia di stand propongono il meglio della cioccolateria artigianale. In queste giornate si può inoltre partecipare a numerosi laboratori interattivi: cooking show a cura di chef internazionali e prestigiosi partner che sanno esaltare l'arte del cioccolato e coinvolgere simpaticamente il pubblico.



La festa rappresenta la capacità della città di Terni di unire l’esclusività del San Valentino ad una storica tradizione di alta pasticceria che proprio in occasione dell’appuntamento, viene esaltata dai più importanti Maestri Pasticceri locali.



L’umbria è anche una terra ricca di bellezze naturalistiche e storico-artistiche pertanto scegliere di festeggiare il 14 Febbraio a Terni consente di immergersi in un romantico itinerario a misura d’innamorato alla scoperta dei borghi più antichi ed affascinanti d’Italia.



